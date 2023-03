Goldenes Jackett statt Jogginganzug: Der Mallorca-Sänger Ikke Hüftgold tritt am Freitagabend, 3. März, beim Vorentscheid des Eurovision Songcontests auf. Sonst füllt er die Reihen im "Bierkönig" am Ballermann, am Abend wird er im öffentlich-rechtlichen Fernsehen zu sein. Sein Beitrag heißt "Lied mit gutem Text" und die Startnummer des Künstlers ist die 7. Auch sein Outfit steht schon, denn er wird sich in einem goldenen Anzug präsentieren. Wer möchte, kann noch bis Freitagabend um 22 Uhr online seine Stimme abgeben. Die Show aus Köln läuft ab 22.20 Uhr live im Ersten sowie im Livestream auf eurovision.de und in der ARD Mediathek.

Acht weitere Künstler und Bands treten beim Vorentscheid an, weil sie Deutschland beim ESC in Großbritannien präsentieren wollen. Mit dabei sind unter anderem TRONG, Will Church und Anica Russo. Die Band Frida Gold hat am Freitagmorgen kurzfristig abgesagt, weil die Sängerin krank ist. Am Donnerstagabend zeigte Ikke Hüftgold, der eigentlich Matthias Distel heißt, ein kurzes Video von der Generalprobe bei Instragram. Zu sehen waren seine Band, Backgroundtänzerinnen und -Sängerinnen, allesamt einheitlich in schwarz-goldenen Outfits. Vor zwei Tagen bedankte er sich noch einmal bei allen Fans und buhlte um die Stimmen seiner Fans. Ein Partyschlager beim ESC? Möglich machte das eine Abstimmung auf der Sozial-Media-Plattform TikTok. Dank der konnte sich der Sänger für den Vorentscheid qualifizieren. Er holte dabei 52 Prozent aller Stimmen. Seit 2011 ist er Kult im Bierkönig und aus seiner Feder stammen einige Hits. 2014 hatte er den Durchbruch mit "So gehn die Gauchos", der im Zusammenhang mit einem Auftritt der deutschen Fußball-Nationalmannschaft nach dem WM-Sieg für Furore sorgte. Mit der Startnummer "Ich schwanke noch" feiert er aktuell seinen größten Erfolg. Der Song wurde auf Spotify knapp 36 Millionen Mal gestreamt. 2016 gründete Distel die Plattenfirma Summerfield Records. Er schreibt und produziert Partyschlager für sich und für andere. Mit seinem Label baute er etwa auch Lorenz Büffel und Mia Julia auf – die meisten Schlagzeilen bekam Summerfield Records aber für die Produktion von "Layla" (DJ Robin & Schürze): Der umstrittene Song stand neun Wochen auf Platz 1 der Charts und wurde die erfolgreichste Single des vergangenen Jahres. Die Songs von Ikke Hüftgold sorgen generell textlich gerne mal für Diskussionen. "Lied mit gutem Text" kann als ironische Antwort darauf gelesen werden und ist ein Mallorca-Song im klassischen Sinne: eingängige Schalalala-Chöre, Techno-Beats und jede Menge Party.