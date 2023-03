Mit neuen Ausstellungen starten die Galerien des Verbandes Art Palma Contemporani ins Frühjahr. Diesen Samstag, 25. März, findet von 11 bis 14 Uhr die 18. Ausgabe des Art Palma Brunch statt, die ganz im Zeichen der zeitgenössischen Kunst steht. Ausnahme: Das CCA Andratx veranstaltet am Sonntag, 26. März, von 11 bis 17 Uhr einen Tag der offenen Tür, und die Galerie Maior in Pollença hält ihre Vernissage am selben Tag von 11 bis 14 Uhr ab.

Die Besucher erwartet eine Vielfalt hochkarätiger Ausstellungen, die sowohl etablierte Künstler mit internationalem Werdegang als auch aufstrebende Kunstschaffende und Künstler aus dem örtlichen Umfeld umfassen. Bevor die Vernissagen beginnen, wird es um 10 Uhr in der Galerie Horrach Moyà im Carrer Catalunya einen Akt geben, bei dem Juan Antonio Horrach Moyà geehrt wird. Der Galerist und Hotelier starb im vergangenen Oktober im Alter von 52 Jahren an einem Herzinfarkt. Ähnliche Nachrichten Attraktiver Art Brunch in Palma Der Art Palma Brunch ist eine Art kleiner Bruder der Nit de l‘Art im September. Ausgerichtet wird er von den elf Galerien, die sich im Verband Art Palma Contemporani zusammengeschlossen haben: Aba Art Lab, Baró, CCA Andratx, Galería Fran Reus, Horrach Moyà, Kewenig Palma, L21 Gallery, Galería Maior, Galería Pelaires, Pep Llabrés Art Contemporani und Galería Xavier Fiol. Assoziiert ist außerdem die Galería Fermay und die Mailänder Galerie M77, die einen Raum bei Kaplan Projects nutzt. Angeschlossen sind auch die Museen Caixa Forum, Es Baluard, Fundació Miró Mallorca, Museu Fundación Juan March und das Casal Solleric, wo diesen Donnerstag, 23. März, um 19.30 Uhr eine Schau der Künstlerin Dolores Sampol eröffnet wird. Diese Galerien sind dabei ABA Art Lab, Plaça Porta de Santa Catalina 21

Baró, Carrer de Can Sanç 13

CCA, Carrer Estanyera 2, Andratx

Galería Fran Reus, Passeig de Mallorca

Galeria Horrach Moyà, Carrer Catalunya

Kewenig Palma, Oratori de Sant Feliu, Carrer Sant Feliu

L21 Gallery, Carrer Germans García Peñaranda 1a

Galería Maior, Plaça Major 4, 1. Etage, Pollença

Galería Pelaires, Carrer Can Verí 3

Galería Pep Llabrés, Carrer Sant Jaume 17

Galería Xavier Fiol, Carrer Sant Jaume 23 A

Galeria Fermay, Carrer de Pare Bartomeu Pou 42

M77 (bei Kaplan Projects), Costa de Santa Creu 8