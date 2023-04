Mit Werken des österreichischen Malers Wilhelm Fikisz hat die erste Vernissage der Galeria de Arte Minkner auf Mallorca nach der Umbenennung des Immobilienunternehmens von Minkner & Partner in Minkner & Bonitz stattgefunden. In einer kurzen Ansprache vor den rund 120 Besuchern würdigte Lutz Minkner seinen Mitgesellschafter Marvin Bonitz als die Zukunft des Unternehmens. „Jetzt hat die junge Generation das Sagen“. Er selbst wolle sich in den kommenden zehn Jahren, "dann bin ich 85", nach und nach aus dem Unternehmen zurückziehen.

Die Übergabe des Unternehmens durch das Ehepaar Edith und Lutz Minkner an Marvin Bonitz, der seit zwölf Jahren in der Firma arbeitet, sei langfristig geplant und in Angriff genommen worden. Das mache jetzt auch die Namensänderung des Unternehmens deutlich. „Ein Kaufmann versteckt sich nicht“, begründete Lutz Minkner die Einbindung von „Bonitz" in den Firmennamen. In den kommenden Jahren werde das Unternehmen vollständig an Marvin Bonitz übergehen. Der junge Mann sei wie ein Sohn für das kinderlose Ehepaar. „Er ist glücklich, dass er das Unternehmen übernehmen kann, und wir sind glücklich, in ihm so einen patenten Nachfolger gefunden zu haben“, sagte Lutz Minkner.

Wilhelm Fikisz, der in der Kunstszene als „Meister des Aquarells“ gilt, präsentierte kleinste Werke zum Preis von 300 Euro bis hin zu großformatigen Gemälden im Wert von 5500 Euro. Bereits zum Auftakt der Vernissage am Donnerstagabend konnte der gebürtige Österreich mehrere Arbeiten verkaufen. Für Fikisz ist es nicht die erste Ausstellung auf Mallorca. Der Maler und das Ehepaar Minkner kennen sich seit 22 Jahren, eines seiner früheren Werke, ein Gemälde der Kathedrale von Palma, „hängt bei uns zu Hause über dem Flügel“, sagte Lutz Minkner.

Die Arbeiten Fikisz’ zeigen die Ergebnisse seiner zahlreichen Streifzüge durch die Welt - Städte, Landschaften, Berge, Blumen und Stillleben. Nach seiner Ausbildung als Textilgrafiker wandte sich Fikisz in den vergangenen 30 Jahren der Aquarellmalerei zu. Er arbeitet aber auch mit Filzstiften oder er verknüpft verschiedene Maltechniken zu „mixed media“. Auf Mallorca erfreut sich Fikisz einer großen Sammlergemeinde. Die aktuelle Schau „Gross, Klein und Fein“ ist noch bis 27. Mai in der Galeria de Arte Minkner, Avenida Rey Jaime I, 109 in Santa Ponsa, zu sehen (geöffnet: Mo. - Fr. 10.00h - 18.30h)