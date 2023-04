Kenner von Palmas Galerieszene denken beim Buchstaben „K” an den Carrer Can Verí. Denn in dieser Straße befindet sich seit bald 15 Jahren die Galería K. 2009 eröffnete sie in dem Gebäude mit der Hausnummer 10 ihre erste Räumlichkeit, bis sie einem Hotelprojekt weichen musste und schräg gegenüber in die Nummer 5 zog. Später kam noch die erste Etage im Haus Nummer 7 dazu, die wegen der Corona-Pandemie wieder aufgegeben wurde.

Nun expandiert die Galerie wieder. Am Ostersamstag, 8. April, wird sie von 11 bis 18 Uhr im Carrer Tous i Maroto 4 ihre neuen Räume eröffnen, dort, wo bislang Damenmode des deutschen Herstellers Marc Cain verkauft wurde. „Wir waren immer auf der Suche nach neuen Räumlichkeiten, aber nicht wieder in der ersten Etage,sondern in einer Lauflage, wo der Kunde direkt Zugang findet”, erzählt Galerist Daniel Marx. Ähnliche Nachrichten Erste Vernissage in der Galerie de Arte Minkner nach der Umbennnung des Unternehmens Dass er nur einen Katzensprung von den bisherigen Räumlichkeiten fündig wurde, liegt an seiner guten Vernetzung auf Mallorca. „Freunde haben uns dieses Lokal nach über zwölf Jahren zur Verfügung gestellt, weil sie altersbedingt aufhören, und wir waren froh, dass wie die ersten waren, die sie fragten”, sagt Marx. Die Räumlichkeiten im Carrer Can Verí 5 wird der Galerist trotzdem weiter betreiben. „Der Carrer Can Verí gehört mit Sant Feliu zu den Top-Galeriestraßen Palmas. Wir wollten damals deshalb in diese Straße rein und werden diese schönen Räume definitiv beibehalten.” Marx schwebt eine Mischung vor. In der neuen Galerie sollen eher Originale oder Unikate hängen, während in den bisherigen Räumen der Fokus auf limitierte Auflagen gerichtet wird. Und die Bandbreite ist groß. Sie reicht von Namen wie Tony Cragg und Stephan Balkenhol über Alex Katz und Mr. Brainwash bis Sonja Weber und Carolin Wehrmann, Willi Siber und Hannes Helmke.

Erweitert werden soll zudem die Galerie-Website (www.galeria-k.com) um ein eigenes Shop-System, und auch das Thema Objektberatung will Marx verstärkt aufgreifen.