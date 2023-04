Mallorcas berühmteste Partymeile – der "Ballermann" an der Playa de Palma – wird ab dieser Woche etwas anders klingen als gewohnt. Statt "Geh’ mal Bier holen, du wirst schon wieder hässlich" laufen jetzt wummerde Beats und ausgefeilte Verse. Denn ab Mittwoch, 12. April, gibt es ein neues Angebot für Fans von Hiphop, Rap und Urban Music: "BayBash" heißen die Partys, die ab kommender Woche jeden Mittwoch ab 21 Uhr in der MK-Arena stattfinden sollen. Laut Initiator und Mitorganisator Cihan Simsek werden unter anderem wechselnde Live-Acts auftreten und es wird "Open Mic"-Sessions, also unvorbereitete Auftritte aus dem Stegreif, geben.

Mit der neuen Veranstaltungsreihe wird "eine neue Facette in die Partywelt an der Playa de Palma" gebracht, so die Organisatoren. Das Motto der neuen Reihe ist "1 Bay – 4 Elements" und bei den Partys sollen vier Nationen aufeinandertreffen. Künstler und DJs aus Deutschland, Mallorca und dem spanischen Festland, aber auch aus dem englischsprachigen Raum werden geladen. "Unser Ziel ist es, ganz im Sinne der HipHop-Kultur, Bindeglied und Austauschort für Gleichgesinnte zu sein, egal woher sie kommen und auf welcher Sprache sie ihre Kunst performen", erklärte Cihan Simsek im MM-Interview. Bisher gab es noch keine vergleichbare Reihe.

Der Eintritt kostet pro Person vier Euro, und los geht es jeden Mittwoch ab 21 Uhr in der Münchner Kindl Arena in der "Bierstraße" an der Playa de Palma. Aktuelle Informationen zum wöchentlichen Programm werden auf dem Instagram-Profil @baybash_mallorca veröffentlicht. In den vergangenen Tagen ist die Saison 2023 am Ballermann schon vorsichtig losgegangen. Das große Saison-Opening, bei dem drei Tage ausgelassen nonstop gefeiert wird, findet erst vom 27. bis 30. April statt. Im Bierkönig und Megapark feierten an den Osterfeiertagen aber schon viele Partyfans bis früh in den Morgen.