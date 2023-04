Wenn La Fura dels Baus Station auf Mallorca macht, ist Eile beim Kartenkauf geboten. Die katalanische Kompanie ist eine der außergewöhnlichsten und vielseitigsten Theatergruppen der Welt. Ihr Markenzeichen: Aufsehenerregende Aufführungen wie die Gestaltung der Eröffnungsfeier der Olympischen Sommerspiele 1992 in Barcelona, die Inszenierung von Wagners „Ring des Nibelungen” in Valencia oder den Film "Faust 5.0", um nur einige wenige Beispiele zu nennen.

Ein weiteres ist das Chorwerk "Carmina Burana" von Carl Orff (1895-1982), bei dem das Publikum durch spektakuläre Szenen und Spezialeffekte inklusive Parfümdüfte in das „Fura-Universum” eintauchen wird. Viermal wird das Stück im Auditorium in Palma aufgeführt: am Freitag, 28. April, um 20.30 Uhr, am Samstag, 29. April um 18 und 20.30 Uhr, am Sonntag, 30. April, um 18 Uhr.

Auf der Bühne wird ein großer Zylinder von zehn Meter Durchmesser stehen. Seine Wand umhüllt das Orchester, während auf die Außenseite projizierte Bilder das gesamte Werk von Anfang bis Ende veranschaulichen, zum Beispiel ein riesiger Mond, schmelzendes Eis, Tavernen, Sänger, die an einem Kran hängen oder in Wein, Wasser und Feuer getaucht sind.

Inszeniert hat dies Carlus Padrissa. Der 64-jährige Katalane ist Gründungsmitglied und einer von fünf künstlerischen Leitern der Kompanie – der sechste, Jürgen Müller, starb 2021. Bevor Pedrissa 2010 Hand an das Werk legte, hatte er das Theaterstück „Sub” inszeniert, das im Frachtraum des Theaterschiffs „Naumon” aufgeführt wurde. „Das Publikum stand mitten auf der Bühne, es sah das Schauspiel nicht, sondern erlebte es”, beschreibt Padrissa, was er als sphärische Theater bezeichnet.

Dieses Konzept weitete er auf die Oper aus. „Die Idee war, eine Aufführung für alle Sinne zu schaffen”, erzählt der Regisseur, für den sich „Carmina Burana” als perfektes Werk erwies. Die Bilder, die in den Texten auftauchen, die Kraft der Musik mit ihrem pulsierende Rhythmus, aber auch die feine Arie „Dulcissime”, von der er sagt: „Das ist vielleicht die Musik, die am meisten die sexuelle Extase darstellt.” Padrissa nennt seine Inszenierung „furero”. Das bezieht sich zum einen auf die Idee vom Körper im Raum, der in Grenzsituationen Höchstleistungen vollbringt, etwa indem er fliegt, die Wände hochklettert oder von oben herabschwebt. „Furero” ist zudem, das ganze Theater als Bühne zu nutzen. „Deshalb nennen wir das ,sphärische Oper‘”, erklärt der Regisseur. Wer in diese Sphären eintauchen will, erhält bei auditoriumpalma.koobin.com oder an der Theaterkasse des Auditoriums die Karten, die 45 bis 65 Euro kosten.