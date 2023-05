Música Mallorca meldet sich nach dreijähriger Pause zurück. Es war still geworden um das Festival, seit die Covid-19-Pandemie den Konzertbetrieb weltweit zum Erliegen gebracht hatte. Und manche hatten sich schon gefragt, ob Corona für die Konzertreihe das Ende vom Lied gewesen sei. Die Antwort darauf gab nun der Intendant und künstlerische Leiter das Festivals, Wolf Bruemmel, in einem Gespräch mit MM: „Wir machen selbstverständlich weiter und werden auch in Zukunft ein hochwertiges Programm bieten.”

Diese Zukunft beginnt am Freitag, 12. Mai, im Hotel Valparaíso in Palma. „Playing love“ ist dort das Galakonzert des italienischen Pianisten Giuseppe Albanese mit anschließendem Galadinner überschrieben. Bei dem Event wird Bruemmel von den Ciudadanos Europeos als „Europäer des Jahres” ausgezeichnet.

Bei Kinoliebhabern klingelt es bei „Playing love”: Der legendäre Ennio Morricone hat diesen Titel für den Film „Die Legende vom Ozeanpianisten” komponiert. Womit der programmatische Teil des Abends umschrieben ist: Albanese wird Werke von den Filmkomponisten Morricone, John Williams, Michael Nyman und Nino Rota interpretieren, aber auch ein Nocturne von Chopin, das Roman Polansik in „Der Pianist” als Filmmusik verwendet hat, und die „Réminscences de la Norma” von Franz Liszt – Albanese bezeichnet die Oper „Norma” als „Kino, bevor es Kino gegeben hat”. Außerdem im Programm: Ein Block von etwa 15 Minuten mit Werken dreier zeitgenössischer italien ischer Komponisten.

Albanese, der nur einen Tag vor dem Konzert seinen 44. Geburtstag feiern wird, gilt als einer der gefragtesten Pianisten seiner Generation, der drei seiner Alben beim Top-Klassik-Label Deutsche Grammophon veröffentlicht hat und unter anderem 2003 mit dem Vendome Prize ausgezeichnet wurde, den die französische Tageszeitung „Le Monde” als „renommiertesten Wettbewerb weltweit” bezeichnete.

Dass Albanese, der in den bedeutenden Konzertsälen dieser Welt auftritt, bei Música Mallorca zu Gast ist, hängt mit einer weiteren Neuigkeit zusammen: Wolf Bruemmel gibt mit dem Neustart nach der Pandemie den Staffelstab an Karin Wolf-Bauer weiter. Die Österreicherin trat in der Vergangenheit bereits als Sopranistin bei dem Festival in Erscheinung und wird nun nach dem 2015 verstorbenen Toyo Masanori Tanaka und Bruemmel die Intendanz und künstlerische Leitung übernehmen. Bruemmel, der Música Mallorca 2002 gemeinsam mit Tanaka gegründet hat, bleibt dem Festival trotzdem erhalten: „Wolf ist Ehrenpräsident und bei allen Unternehmungen an meiner Seite”, sagt Wolf-Bauer.

Einst arbeitete die neue Intendantin mit dem damaligen künstlerischen Direktor des Teatro La Fenice in Venedig, Francesco Siciliani, und ist seit dieser Zeit bestens vernetzt mit großen Künstlern. „Wir reden da unter anderem von Rolando Villazón”, nennt sie neben Albanese einen weiteren Namen und erklärt: „Wir möchten Música Mallorca auf die Basis eines Festivals von Freunden für Freunde bringen und machen nicht 100 Konzerte, sondern ein paar erlesene Termine auf höchstem Niveau.”

Auch die Wiener Sinfoniker würden für die neue Intendantin nach Mallorca kommen. „An Kooperationspartnern mangelt es nicht, jetzt brauchen wir noch die Sponsoren”, sagt die Festspielleiterin. „Man kann Sponsor und Mäzen werden, man kann auch dem Freundeskreis des Festivals Música Mallorca beitreten”, erklärt sie, wie man das Festival unterstützen kann.

Bewährtes erhalten, Neues ins Auge fassen, lautet das Motto von Wolf-Bauer. Die Meisterklassen mit international renommierten Dozenten will sie ebenso beibehalten wie die Einbindung örtlicher Musiker. „Es gibt wunderbare Künstler auf der Insel, und die sind herzlich willkommen.” Darüber hinaus schwebt ihr eine Ausweitung mit Veranstaltungen in Deutschland und Österreich sowie auf Menorca vor, wo Spaniens ältestes Opernhaus steht.

Ein bis zwei Jahre, sagt Wolf-Bauer, dauere es, bis das Festival nach der Pause wieder volle Fahrt aufgenommen habe. Derzeit steht sie noch mit dem Auditorium von Palma für Konzerte im November und Dezember in Verhandlung. Grundsätzlich will sie jedoch vorerst bei der bisherigen zeitlichen Ausrichtung mit Veranstaltungen im Frühjahr und im Herbst bleiben. „Man kann unter dem Namen Música Mallorca auch ein Weihnachts- oder Neujahrskonzert andenken. Aber das sind dann Sonderkonzerte.”

Die Gala am 12. Mai beginnt um 20 Uhr, der Eintritt beträgt 35 Euro. Das anschließende Gala-Dinner schlägt samt Konzert mit 110 Euro zu Buche. Die Plätze sind limitiert. Karten gibt es im Hotel Valparaíso und bei Musicasa an der Plaça Es Fortí 1. Reservierungen sind per E-Mail (kawolf@a1.net) oder telefonisch und per Whatsapp (0043-664-9302787) möglich. (mb)