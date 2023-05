Mallorca ist so schön, dass sie immer wieder als Set für Filme und Serien dient. So auch für den neuen Film "Hammerharte Jungs", der ab Mittwoch, 24. Mai 2023, beim Streaming-Anbieter Netflix in Deutschland, Österreich und der Schweiz gezeigt wird. Einige Szenen sind an der schönen Cala Llombards im Süden der Insel gedreht worden. Die Teenie-Komödie ist eine Fortsetzung des Films "Harte Jungs" aus dem Jahr 2000 sowie "Knallharte Jungs" von 2002. Nun sind die Teenager von damals Eltern und müssen sich mit den Problemen ihrer jugendlichen Kinder auseinandersetzen.

In der Programmbeschreibung von Netflix heißt es dazu: "Im Original muss der Junge Flo (Tobias Schenke) mit Hilfe seiner Kumpels (u. a. Axel Stein als Rudolf aka "Red Bull") versuchen, sein bestes Stück wieder zum Schweigen zu bringen und die hübsche Maja (Diana Amft) zu erobern. "Red Bull" war Axel Steins erste Hauptrolle. Im neuen Film Hammerharte Jungs sind er und Diana Amft wieder dabei – doch diesmal müssen sie sich mit Erwachsenen-Problemen herumschlagen, denn sie sind Eltern." Mallorca dient immer wieder als Kulisse für Serien und Filme. Erst in dieser Woche liefen mitten in Palmas Altstadt, am Park Sa Feixina, Dreharbeiten für die Serie "Mallorca Files". Unter anderem wurde auf der Insel auch die Netflix-Serie "The Crown" aufgenommen und Hollywood-Schauspieler Adam Sandler drehte ebenfalls Filme. Erst kürzlich waren Morgen Freeman und Nicole Kidman einige Wochen auf Mallorca und nahmen Szenen für den Film "Lioness" auf.