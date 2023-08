Am heutigen Samstag, 19. August, wird es auf Mallorca bei Cala Millor richtig heiss...und das nicht nur von den Temperaturen her: Denn hier starten die Dreharbeiten für das neue Dating-format "Mr. Gay Right", die fünf Tage lang auf der Sonneninsel stattfinden werden. Sieben Männer wollen dabei das Herz von Alexander Gutbrod erobern. Beruflich ist der 42-jährige als Model, Schauspieler und Unternehmer erfolgreich – dabei fehlt ihm lediglich das Glück in der Liebe. Gegenüber MM sagte Gutbrod: "Ich bin überwältigt von den neuen Kanditaten und freue mich auf eine tolle Zeit mit den Jungs auf Mallorca."

Alexander Gutbrod spricht in der Sendung offen über seine sexuelle Orientierung – sein Traum ist es, eine Regenbogenfamilie zu gründen.

Sollte er hierbei tatsächlich seinen Mann fürs Leben finden, möchte das Model mit ihm auch seinen lang gehegten Traum einer eigenen Rainbow-Family verwirklichen. Dreh und Angelpunkt für das neue Format mit dem Ex-Prince-Charming-Kandidaten ist eine 300 Quadratmeter große Villa inklusive Pool nahe Manacor. Dort können sich der aus der Region Stuttgart stammende Single und seine sieben Jungs bei romantischen Dates in einer traumhaften, romantischen Kulisse näher kommen.

Das mehrteilige Format erhebt für sich den Anspruch, niveauvoller und authentischer als die gängigen Dating-Shows zu sein, will mit gängigen, längst überholten Vorurteilgen aufräumen, und bedient sich daher nicht klischeehaften Darstellungen oder Sexualisierung. Dabei beschäftigt sich die Sendung auch mit Diskriminierungserfahrungen, den Herausforderungen einer Regenbogenfamilie und Fragestellungen zu Leihmutterschaft. In der letzten Folge werden die künftigen Regenbogen-Papas auch eine Kinderwunsch-Klinik besuchen und sich über die Möglichkeit informieren. Die Dating-Show wird von Wingman Agency Gutbrod produziert, und soll Mitte oder Ende September 2023 ausgestrahlt werden, wobei die Produktionsfirma noch mit mehreren TV-Sendern im Gespräch ist.