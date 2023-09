Großer Bücher-Herbst auf Mallorca! Der Literatursalon in der Bodega Can Gats im Carrer de Sant Pere 4 in Llucmajor beginnt den Leseherbst mit einem Finale. Am 16. August ist bei Heyne „Zeiten der Versöhnung” erschienen, der vierte und letzte Band der Mallorca-Saga um die Winzer-Familie Delgado. Quasi noch druckfrisch, werden ihn am Freitag, 29. September, die Schriftstellerinnen Elke Becker und Ute Köhler präsentieren, die den Roman unter dem Pseudonym Carmen Bellmonte veröffentlicht haben.

Die Saga beginnt 1913 und erzählt die Geschicke der Familie Delgado, die durch den Einbruch der Weinwirtschaft auf der Insel auseinandergerissen wird. Die Wege des Schicksals führen teils in die Emigration nach Kuba, teils durch schuldhafte Verstrickungen in eine unerbittliche Entzweiung, in der aus Geschwisterliebe Geschwisterhass wird. Erfolg und Verlust, Treue und Verrat liegen da mitunter nah beieinander. Eingebettet ist die Saga, dessen vierter Band die Jahre 1953 bis 1958 umfasst, eine spannende Zeit voller gesellschaftlicher und politischer Umbrüche und Verwerfungen. Ob Weltwirtschaftskrise, Spanischer Bürgerkrieg und Franco-Diktatur, ob deutsche Nazis auf Mallorca oder amerikanische Mafia auf Kuba und die aufkommende Revolution auf der Karibikinsel, alles haben die Autorinnen akribisch recherchiert – die unverzichtbare Grundlage für die ein oder andere dichterische Freiheit. Umso mehr können sich die Besucher auf die Veranstaltung in Can Gats freuen, denn die Autorinnen lesen nicht nur aus ihrem Werk, sie erzählen auch, wie es ihnen gelungen ist, den Mallorquinern Geheimnisse zu entlocken, und nehmen ihr Publikum mit auf ihre jahrelange Recherchereise. Die Lesung am 29. September beginnt um 18 Uhr. Der Eintritt beträgt 40 Euro, Imbiss und Getränke in der Pause inbegriffen. Außerdem können alle vier Bände signiert erworben werden. Die Plätze sind begrenzt, daher wird eine Anmeldung (iflohr.santanyi@gmail.com oder 690-218709) empfohlen. Einen Tag vor der Lesung wird von 18 bis 21 Uhr eine Ausstellung mit Malerei von Elena Gatti eröffnet. Der Eintritt ist frei.