Wenn am Mittwoch, 18. Oktober in Palmas Teatre Principal die zwölfte Ausgabe des Evolution Mallorca International Film Festivals eröffnet wird, ist einer der Ehrengäste Daniel Brühl. Der deutsch-spanische Filmstar, der durch seine Hauptrolle in dem Film „Good Bye, Lenin!” international bekannt wurde, wird persönlich den Icon Award des Festivals entgegennehmen. Das hat die Gründerin und Leiterin der Festspiele, Sandra Lipski, diesen Mittwoch bei der Präsentation von Evolution bekanntgegeben.

In einem Interview, das sie MM gegeben hatte und das am Donnerstag in der Print-Ausgabe veröffentlicht wird, sagte sie: "Als Deutsch-Spanier, der in verschiedenen Sprachen spielt, passt Daniel perfekt zum Evolution-Motto, Menschen und Kulturen zu verbinden."

Daniel Brühl wird auch zweimal beim Festival zu sehen sein: Am Samstag, 21. Oktober, um 21 Uhr als Niki Lauda in "Rush", der im Autokino in Port Adriano läuft, und bei der Closing-Gala am am Dienstag, 24. Oktober, in Lone Scherfigs neuem Film "The Movie Teller", der um 20 Uhr im Kongresspalast zu sehen ist.

Eröffnet wird das Evolution Film Festival am 18. Oktober im Teatre Principal mit Isabel Coixets neuem Film "Un amor". Die katalanische Regisseurin wird zum Festivalstart außerdem mit dem Evolution Vision Award geehrt. "Wir laden sie schon seit Jahren ein, und lustigerweise passt es jetzt mit der Präsentation von 'Un amor' ganz genau: Der Film hatte nämlich gerade erst in San Sebastián Weltpremiere", erzählt Lipski.

Bei der Abschlussgala wird unterdessen ein weiterer Evolution Icon Award an Susanne Bier vergeben, die gerade eine Netflix-Serie mit Nicole Kidman dreht. Ein Tag zuvor wird Biers Film "In A Better World" gezeigt, für den sie 2011 den Oscar für den besten fremdsprachigen Film erhielt. Im Anschluss wird sie Fragen beantworten.

Ein weiterer Oscar-Preisträger ist der US-amerikanische Kameramann Erik Messerschmidt. Er wird bei der Opening-Gala mit dem Cinematography Icon Award ausgezeichnet. Den Oscar hatte er im vergangenen Jahr für seine Kameraführung bei den Dreharbeiten von "Mank" von David Fincher erhalten. Und Festivaldirektorin Lipski konnte stolz vermelden: "Netflix International gibt uns 'The Killer' der erst im November rauskommt, für ein exklusives Screening hier auf Mallorca." Der Film wird am Donnerstag, 19. Oktober, um 18 Uhr im Rívoli Aficine laufen, anschließend wird es eine Fragerunde mit Messerschmidt geben.

Insgesamt werden beim diesjährigen Festival 147 Filme aus 25 Ländern laufen. Darunter gibt es 20 Welt- und zehn Europa-Premieren, 25 Erstaufführungen in Spanien und 25 auf den Balearen. Um den besten internationalen Spielfilm konkurrieren acht Produktionen. Neben dem Eröffnungs- und dem Abschlussfilm sind dies "La Roy" von Shane Atkinson, "The Kill Room", das Regiedebüt der Schauspielerin und Autorin Nicol Paone, bei dem Uma Thurman und Samuel L. Jackson nach langer Zeit wieder gemeinsam vor der Kamera standen, "You Sing Loud, I Sing Louder" von Emma Westenberg mit Ewan McGregor (Obi-Wan Kenobi) und seiner Tochter Clara in den Hauptrollen, "Perfect Days" von Wim Wenders, "The Promised Land" (deutsche Fassung: "Der Bastard") von Nikolaj Arcel mit Mats Mikkelsen als Hauptdarsteller sowie "The Pod Generation" von Sophie Barthes. Auch Debütfilmen und Produktionen von den Balearen räumt das Festival einen bedeutenden Platz ein.