"Vamos de fiesta", kündigen Sandra Hoffmann und Christian Bössner an. Und sie haben allen Grund zu feiern: Von Dienstag, 31. Oktober, bis Sonntag, 5. November, veranstalten sie im Protur Biomar Sensatori Resort in Sa Coma die zehnte Ausgabe des Mallorca Smooth Jazz Festival. An diesen sechs Tagen präsentieren sie Soul, Funk und Jazz von internationalen Top-Künstlern, die für sich beanspruchen können, Platin-Alben und Chartbreaker veröffentlicht zu haben und für Grammys nominiert worden zu sein. Insgesamt werden 43 Musiker, darunter auch die Festival-Band, und Sänger 19 Konzerte in fünf Bereichen des Ressorts geben.

Los geht es am 31. Oktober um 18.45 Uhr mit dem New Yorker Gitarristen JJ Sansaverino. Seine Spezialität: eine Melange aus Smooth Jazz, Rhythm & Blues, Weltmusik und eine Fusion à la „Benson meets Santana”. Eine lebendige Legende ist die britische Band Shakatak, die seit 1980 besteht, und um 21.30 Uhr auftreten wird. Ihre Bandbreite reicht von Pop mit Easy-Listening-Charakter bis zu funkigem Jazz.

Der Mittwoch, 1. November, beginnt um 10 Uhr mit einem Boattrip mit zwei Lokalmatadoren, dem Saxofonisten Norbert Fimpel und dem Gitarristen Tolo Servera. Zwei Konzerte wird es um 20.45 Uhr geben: zum einen mit dem Singer-Songwriter und Gitarristen Matt Marshak, zum anderen mit der Jeff Lorber Fusion, dessen Album „Prototype” 2018 einen Grammy erhielt. Das Trio besteht aus dem Pianisten Jeff Lorber, dem Bassisten Jim Haslip und dem Ex-Schlagzeuger von Earth, Wind & Fire, Sonny Emory. Ab 23.45 Uhr steht eine „Midnight Jam” mit JJ Sansaverino auf dem Programm.

Die Liste der Musiker, mit denen der Bassist Michael Manson aufgetreten ist, gleicht dem Who’s Who des Contemporary Jazz. Am 2. November kann man ihn um 20.45 Uhr live erleben. Gleiches gilt für Steve Cole, einem der gefragtesten Saxofonisten des Smooth Jazz. Um 23.45 Uhr folgt erneut eine eine „Midnight Jam” mit JJ Sansaverino.

Wenn sich jemand fragen sollte, wie der legendäre Chet Baker als Musiker des Contemporary Jazz geklungen hätte, findet am 3. November die Antwort in der Musik von Ilya Serov, die am 3. November um 20.45 Uhr auf dem Programm steht. Ebenfalls zu dieser Uhrzeit tritt die in Japan geborene Pianistin Keiko Matsui auf, die mit ihrem Mix aus Smooth Jazz und New Age mehr als eineinhalb Millionen Alben verkauft hat.

Der Samstag, 4. November, beginnt um 11 Uhr mit Konzerten des britischen Gitarristen Roberto Restuccia und des US-amerikanischen Saxofonisten Jackiem Joyner. Um 20.45 Uhr treten die preisgekrönte Funk-Soul-Sängerin Rebecca Jade und der Saxofonist Kirk Whalum in Sa Coma auf. Whalum spielte mit Größen wie Barbra Streisand und Quincy Jones. Sein Sax ist in Whitney Houstons Mega-Hit „I Will Always Love You” zu hören.

Am letzten Festivaltag gehört um 11 Uhr die Bühne dem Keyboarder und Sänger John Stoddart, der unter anderem mit Musikern wie Al Jarreau, Celine Dion und Kirk Whalum zusammengearbeitet hat. Er war der Co-Produzent von Whalums Song „It’s what I do”, der 2011 einen Grammy gewann. Obwohl Stoddart ein gefragter Musiker ist, ist er in erster Linie ein Solokünstler. Ein weiteres Konzert gibt der Trompeter Rüdiger Baldauf, einer der prominenten deutschen Jazzmusiker.

Die Liste seiner musikalischer Partner ist lang und äußerst vielseitig. Er spielte unter anderem mit James Brown, Liza Minnelli, Seal, Shirley Bassey, Michael Bublé, und diversen Sinfonieorchestern. Zudem ging er auf Tourneen mit Maceo Parker, Joe Zawinul, Shirley Bassey, Udo Jürgens, Jennifer Rush und Barbra Streisand. Von 1999 bis 2002 war er Mitglied im legendären United Jazz + Rock Ensemble. Seit 1992 gehörte er außerdem dem Paul Kuhn Orchester an und ist Gastmusiker in deutschen Rundfunk Big Bands.

Zu guter Letzt steht ab 20.45 Uhr Citrus Sun auf dem Programm, das Funk-Jazz-Projekt des Gitarristen Bluey Maunick. Zur gleichen Zeit wird es ein Grand Allstar Finale geben. Tickets für 39 bis 79 Euro gibt es bei smoothjazzshop.eu/mallorca . Informationen zum Programm sind unter: mallorca.smoothjazzfestival.de/artists erhältlich.