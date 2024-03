Wein und Klassik – eine Kombination, die ankommt. Deshalb laden die Bodegas Macià Batle und

MM dieses Jahr erneut zu Weinverkostung und Konzert in die Kellerei nach Santa Maria del

Camí auf Mallorca. Sechs Events wird es im ersten Halbjahr 2024 geben. Das Publikum darf sich auf die ausgesuchten Tropfen der Bodegas freuen und auf sechs hochkarätige Konzerte, die von Mallorca

Me Suena veranstaltet werden. Alle Veranstaltungen finden sonntags um 12 Uhr statt.

Los geht es am Sonntag, 10. März mit Francisco Fullana. Der 33-jährige mallorquinische Violinist lebt

in New York und ist als Solist und Kammermusiker international gefragt. Der Kritiker Julian

Haylock schrieb über ihn: „Fullana schafft es, die Wärme von Itzhak Perlman mit dem aristokratischen

Auftreten von Henryk Szeryng zu kombinieren.” Bei Macià Batle wird er mit der Pianistin Neus Estarellas Werke von Mozart, De Falla, Albéniz, Bach und Casals interpretieren.

Für den 1997 auf Ibiza geborenen Rafael Adobas war 2022 ein ganz besonderes Jahr: Der Querflötist

hatte sein Debüt in der New Yorker Carnegie Hall und gewann den ersten Preis der Kobe International Flute Competition, einem der bedeutendsten Flötenwettbewerbe der Welt. Am 24. März wird er mit der Violinistin Nina Heidenreich, der Bratschistin Hanga Fehèr und dem Solo-Cellisten der Sinfoniker

der Balearen, Emmanuel Bleuse, Werke von Beethoven, Mozart und ihm selbst spielen.

Matthias Kirschnereit vorzustellen, hieße Eulen nach Athen zu tragen. Die „Frankfurter Allgemeine

Zeitung” bezeichnete den Echo-Klassik-Preisträger als „Ausdrucksmusiker par excellence” und das Musikmagazin „Fono Forum” bescheinigte ihm „beinahe Horowitz’sche Qualitäten an Innigkeit“. Bei seinem Auftritt bei Macià Batle am 14. April stehen Werke von Beethoven und Chopin auf dem Programm.

Am 12. Mai ist Christoph Zimper in Santa Maria zu Gast. Der Klarinettist tritt als Solist und Kammermusiker auf, lehrt an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien und komponiert. Auf Mallorca wird er eines seiner Werke sowie Beethovens „Gassenhauer”-Trio und das Klarinetten-Quartett des Spätromantikers Walter Rabl aufführen. Mit von der Partie sind Nina Heidenreich, die

Pianistin Christine David und der Cellist Llorenç Rosal.

Der Trompeter Rubén Simeó und der Pianist Antonio Morant bilden das Crossover-Duo Simant.

Ihr Konzert am 19. Mai bei Macià Batle ist Teil ihrer „Back to the 80s”-Tour, auf der sie ihr gleichnamiges Album mit Interpretationen von Pop-Hits der 1980er präsentieren. Unter dem Titel „Young Artists

2.0” werden am 23. Juni wie schon im vergangenen Jahr erneut hochbegabte, auf Mallorca lebende Musiker zwischen sechs und 20 Jahren ihr Können zeigen.

Alle Konzerte werden zugunsten der Kinderhilfsorganisation Amics de la Infància veranstaltet. Der Eintritt kostet 25 Euro, für Schüler und Studenten 10 Euro. Reservierungen werden unter 971-140014 und 695-266179 (Telefon/Whatsapp) entgegengenommen.

Bodegas Macià Batle, Camí coanegra s/n, Santa Maria del Camí.