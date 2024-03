Der Geiger Francisco Fullana ist einer der international bedeutendsten Virtuosen im Bereich der Klassik, die Mallorca in jüngster Zeit hervorgebracht hat. 1990 in Palma geboren, begann er seine Ausbildung am Konservatorium in Palma, führte sie am Königlichen Konservatorium in Madrid fort und absolvierte anschließend einen Bachelor und Master an der renommierten Juilliard School in New York und krönte seine Ausbildung bei der bekannten Violinistin Midori an der USC Thornton School of Music in Los Angeles.

Seither lebt Fullana in New York, kehrt jedoch regelmäßig zu Konzerten auf die Insel zurück. Jetzt gibt er in seiner alten Heimat drei Konzerte. Als das Sinfonieorchester der Balearen am Donnerstag in Palmas Teatre Principal das Violinkonzert von Ludwig van Beethoven aufführte, konnte man den Virtuosen in einer Doppelfunktion erleben, als Solist und als Dirigent, was er selbst als „ideal für das gemeinsame Musizieren” bezeichnet.

An diesem Sonntag, 10. März, wird Fullana zusammen mit der Pianistin Neus Estarellas die diesjährige Ausgabe der Konzertreihe Mallorca Me Suena eröffnen, zu der Macià Batle und MM in die Weinkellerei nach Santa Maria del Camí laden. Die beiden vielfach ausgezeichneten Musiker werden Werke von Mozart, De Falla, Albéniz, Bach und Casals interpretieren. Zudem erwartet das Publikum eine Verkostung mit den feinen Tropfen von Macià Batle. Und beides, Wein und Musik, dürfen die Besucher mit einem besonders guten Gewissen genießen, denn die Veranstaltungen in der Weinkellerei dienen einem guten Zweck: Sie finden zugunsten der Kinderhilfsorganisation Amics de la Infància statt.

Ob Fullana in der Carnegie Hall, im Teatre Principal oder bei Macià Batle spielt, ist für ihn zweitrangig. „Ich bin fest davon überzeugt, dass die Musik Empfindung, Kommunikation ist, eine Kunst und ein Werkzeug, das zur Verbesserung der Menschen beitragen kann“, äußerte er einmal gegenüber dem Mallorca Magazin. „Und das versuche ich mit meiner Geige überall auf der Welt zu übermitteln, wo ich die Ehre und das Privileg habe, spielen zu dürfen.“

Wie Fullana begann seine Duo-Partnerin Neus Estarellas ihre Ausbildung am Konservatorium der Balearen, und auch ihr Weg führte ins Ausland – allerdings nicht über den großen Teich, sondern an die Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Stuttgart. Ihre Karriere konzentriert sich vor allem auf Deutschland und Spanien. Neben ihren Auftritten unterrichtet sie am Konservatorium der Balearen Korrepetition und leitet an der Hochschule für Musik in Nürnberg die Klasse für Zeitgenössische Musik.