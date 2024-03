Die Verbindung von Kultur und Tourismus spielt auf Mallorca eine immer bedeutendere Rolle. In Düren in Nordrhein-Westfalen sowie in Remagen in Rheinland-Pfalz sitzen zwei Reiseveranstalter, die sich schon lange auf diese Kombination spezialisiert haben, Elan Touristik und die Intercontact Gesellschaft für Studien- und Begegnungsreisen (IC). Getreu dem Motto „Musik kennt keine Grenzen” organisieren sie Veranstaltungen und bieten auch das entsprechende Reisepaket an.

Eines dieser Events ist das Chorfestival Mallorca, das in unregelmäßigen Abständen seit mehr als 20 Jahren stattfindet – in seiner achten Ausgabe von Donnerstag bis Sonntag, 14. bis 17. März. Zwölf Chöre und zwei kleinere Vokalensembles aus Deutschland und Österreich nehmen dieses Jahr daran Teil, darunter neun Polizeichöre, denn zeitgleich findet auf der Insel der 95. Delegiertentag des Chorverbandes der Deutschen Polizei statt. Singen hören kann man sie an verschiedenen Orten Mallorcas. Hauptveranstaltungsorte sind das Auditorium in Peguera und die Kirche La Porciuncula an der Playa de Palma. Darüber hinaus werden einige Chöre bei Sonntagsmessen in Mallorcas Kathedrale, in der Kirche Sant Ferran an der Playa de Palma sowie in den Kirchen von Cala Rajada, Port de Sóller, Peguera und Valldemossa singen. Unterschiedlich wie die Orte ist auch das Programm der Ensembles. „Das Repertoire reicht von rein klassischen Werken bis zu Walt Disney”, sagt der Projektmanager für IC-Chorreisen, Mathias Wirth. Mallorca im Frühling sei ein beliebtes Ziel, sagt Wirth. „Man kommt raus aus dem Winterschlaf, der teilweise noch in Deutschland herrscht. Die Chöre haben auch Lust darauf, ins Warme zu kommen. Da bietet sich Mallorca an, weil es schnell und von überall zu erreichen ist. Auch wegen der Mandelblüte auf Mallorca hat sich das Festival im Frühling angesiedelt”, nennt er die Gründe, die für die Insel als Reiseziel sprechen. Die öffentlichen Institutionen tragen ebenfalls zur Wahl Mallorcas bei. „Die Kulturbehörden der Insel bieten ein umfangreiches Kultur- und Musikleben für die einheimische Bevölkerung sowie ihre Besucher. Eine Einladung zur Teilnahme am Kulturprogramm von Mallorca mit zahlreichen Konzerten, sowie ein Reisetermin zu einer der schönsten Jahreszeiten der Insel sind der Auslöser dieses Projektes”, erklärt Wirth. Auch zwei sogenannte Projekt-Chöre nehmen an dem Festival teil. Sie haben sich eigens für die Reise nach Mallorca gebildet und lange vorher geprobt, um auf der Insel aufzutreten. Für die bestehenden Ensembles sind unterdessen solche Reisen auch aus einem weiteren Grund interessant. „Die Chöre nutzen das, um Mitglieder zu halten oder neu zu gewinnen”, sagt Wirth. „Sie werden zum Teil immer älter, und da dienen solche Reisen dem Zusammenhalt und auch dem Austausch mit anderen Ensembles. Es entstehen auch immer wieder neue Projekte mit Folgebegegnungen.” Infos zu den Chorkonzerten Auditorium Peguera:

Donnerstag, 14. März, 16 Uhr: Vocalensemble Cantilena Tyrolensia, Polizeichor Magdeburg, Projektchor Rhein-Erft Kreis, Tiroler Adler – Projektchor CV Tirol

Samstag, 16. März, 10 Uhr: Frauenchor Hochdahl, Polizeichor Fulda, Polizeichor Wuppertal, Gast: Tiroler Adler

Samstag, 16. März, 16 Uhr:. Polizeichor Leipzig, Polizeichor Viersen, Projektchor des Chorverbands der Deutschen Polizei

Sonntag, 17. März, 16 Uhr: Projektchor Euskirchen/Aachen, Frauenpolizeichor Frankfurt

La Porciuncula, Playa de Palma:

Samstag, 16. März, 16.30 Uhr: Polizeichor Bruchsal, Polizeichor Würzburg

Sonntag, 17. März, 16.00 Uhr: Polizeichor Magdeburg, Polizeichor Kreis Viersen

Montag, 18. März, 16 Uhr: Projektchor Euskirchen/Aachen, Polizeichor Leipzig, Frauenchor der Münchner Polizei Kirche Playa de Palma:

Sonntag, 17. März, 10.30 Uhr (Messe): Projektchor Rhein-Erft Kreis Kathedrale Palma:

Sonntag, 17. März, 12 Uhr (Messe): Polizeichor Würzburg Kirche Cala Rajada:

Sonntag, 17. März, 11.30 Uhr (Messe): Frauenchor Hochdahl Kirche Port de Sóller:

Sonntag, 17. März, 12 Uhr (Messe): Polizeichor Wuppertal Kirche Peguera:

Sonntag, 17. März, 17 Uhr (Messe): Frauenchor der Münchner Polizei Kirche Valldemossa:

Sonntag, 17. März, 19 Uhr (Messe): Polizeichor Fulda