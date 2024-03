"Wo ist die Zeit geblieben?", heißt ein Lied des Songwriters Willi Meyer und ebenso der Titel seiner 2020 erschienenen Autobiografie. Eine gute Frage auch angesichts der Tatsache, dass bereits 20 Jahre seit Meyers erster Show „Music & Talk” vergangen sind. Gefeiert wird dies am Mittwoch, 27. März, mit einem großen Jubiläumsevent, und zwar dort, wo alles angefangen hat: auf der Kulturfinca Son Bauló in Lloret de Vistalegre auf Mallorca.

Für den runden Geburtstag hat Meyer illustre Gäste geladen. Zum einen den Schauspieler Joachim H. Luger, der dem deutschen Publikum vor allem durch die Fernsehserie „Lindenstraße” bekannt ist, in der er 33 Jahre lang die Figur des Hans Beimer spielte. Des Weiteren den Schweizer Country-, Rock- und Blues-Musiker Jimy Hofer. Seit 51 Jahren ist er Mitglied des Broncos MC Switzerland und war 15 Jahre lang Präsident des Berner Motorradclubs.

Dass es spannend und kurzweilig wird, steht mithin jetzt schon fest. Meyer selbst bezeichnet seine Veranstaltung denn auch als „Talkshow ohne Kamera”. Weil er Talks schon immer gut fand, kam ihm vor zwei Jahrzehnten die Idee, zu den Auftritten mit seiner Basis-Band Menschen einzuladen, die etwas zu erzählen haben und womöglich mit Meyer ein paar Songs zum Besten geben. „Ich dachte, das mache ich ein paar Mal und hätte niemals erwartet, dass sich das so lange hält”, lässt der Gastgeber die Anfänge Revue passieren. Irgendwann wurde er sogar auf der Straße angesprochen, wann denn das nächste „Music & Talk” sei. „Es gab einen so großen Zuspruch, dass ich beschloss, etwas Regelmäßiges daraus zu machen.”

Seither hat Meyer zahlreiche Gäste auf die Bühne gebracht, die Schauspielerinnen Esther Schweins und Christine Neubauer, deren Kollegen Martin Semmelrogge und Heinz Hoenig, Synchronsprecher Christian Brückner, Deutschlands Stimme von Robert De Niro, die Sängerin, Songwriterin und Komponistin Kristina Bach („Atemlos”), die Sängerin und Texterin Beatrice Reszat („Hinterm Horizont”), Musical-Künstler wie Gudrun Schade, Axel Hering und Sascha Lien, Moderator Jan Hofer und Sportreporter Manfred Breuckmann, so unterschiedliche Sängerinnen wie Nathalie Kollo, Caren Schweitzer-Faust und die spanische Rockröhre Alejandra Burgos, auch den Schweizer Musiker und Produzenten Florian Ast und den Multiinstrumentalisten, Songwriter, Komponisten und Sänger Pascal Kravetz, der schon im Alter von zehn Jahren mit Udo Lindenberg auf der Bühne stand, und, und, und.

Im Laufe der Jahre hat Meyer die unterschiedlichsten Orte auf Mallorca bespielt, Theater wie die Sala Dante in Palma und das Teatre Escènic in Campos, das Casino und das Kino im Porto-Pi-Center, die Edelvilla Biniorella in Camp de Mar, den Paintballplatz bei Llucmajor und den Weihnachtsmarkt in Santa Ponça, Son Amar und das Palma Aquarium, aber auch diverse Hotels und Lokale, und, nicht zu vergessen, das Château Vino de la Isla bei Algaida. Mit der Zeit hat sich auch eine feste Band um Meyer geformt. „Ich wollte weder eine Söldnertruppe haben noch eine Band, die sich dreimal die Woche trifft, denn ich mache ja auch noch etwas anderes im Leben”, sagt er mit Blick auf sein Tonstudio in Llucmajor und sein Kulturzentrum „...kulturiges...” in Duisburg.

Zum festen Kern der Willi-Meyer-Band gehören heute die Geigerin Soriana Ivanviv, der Bassist, mitunter auch Gitarrist und Flötist Brahm Heidl, Sängerin Silke Hamann, Keyboarder Richard Vinton und Schlagzeugerin Patti Ballinas. Und wann immer sie nach Mallorca kommen können, sind auch der Kanadier Ian Stewart, der 35 Jahre lang in Bochum den Bass für das Musical „Starlight Express” gezupft hat, und die Saxofonistin Lorena mit von der Partie. Gab es auch kritische Momente in der Geschichte von „Music & Talk”? „Ich habe gedacht, dass nach der Corona-Pandemie Schluss ist. Dass es nicht mehr geht”, gesteht Meyer. Und freut sich, dass er sich getäuscht hat und sagen kann: „,Music & Talk’ ist eine Institution auf Mallorca, darauf bin ich stolz.”

Die große Jubiläums-Show am 27. März beginnt um 18 Uhr mit einem Paella-Essen, ab 20 Uhr rocken dann Meyer, Band und Gäste die Bühne. Der Eintritt kostet 45 Euro. In dem Preis sind die Paella und die Getränke inbegriffen. Die Zahl der Plätze ist auf 120 begrenzt, Anmeldungen werden unter son-baulo@son-baulo.com entgegengenommen.