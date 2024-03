Für all diejenigen deutschsprachigen Residenten und Urlauber auf Mallorca, die es – neben einem besinnlichen Gottesdienst – auch etwas aktiver oder gar sportlicher angehen wollen, hat die Evangelische Gemeinde auf den Balearen ein besonderes Programm auf die Beine gestellt. Pfarrer Holmfried Braun teilte MM mit, dass auch in diesem Jahr das sogenannte "Ostern to go" veranstaltet wird.

"Am Ostermontag treffen wir uns um 12 Uhr am Gemeindehaus in El Arenal, um danach einen Osterspaziergang durch einen nahegelegenen, wunderschönen Torrent (Sturzbach) zu unternehmen. An mehreren Stationen werden wir kleine Pausen machen, Lieder singen und die Ostergeschichte hören. Natürlich gibt es auch eine Ostereiersuche." Und mit einem Augenzwinkern fügt Braun an. "Der Osterhase hat die Eier versteckt."

Nach zwei Stunden ist vorgesehen, dass die Wandertruppe zurück zum Osterpicknick in den Gemeindegarten kehrt. Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen werden gebeten, etwas Leckeres zum Buffet beizutragen. Das Gemeindehaus, welches der Treffpunkt für das Oster-to-Go-Event ist, befindet sich in der Calle Bellavista-H,3 an der Playa de Palma in 07600 in Palma.

Bei dem Oster-to-go-Event der Evangelischen Kirche auf den Balearen wird auch die Ostergeschichte Jesu Christi erzählt. (Foto: privat)

Zudem bietet das Pfarrerehepaar Martje Mechels und Holmfried Braun an den Ostertagen auch Gottesdienste an. Am 28. März, dem Gründonnerstag, feiert die Evangelische Kirchgemeinde um 18 Uhr ein Feierabendmahl in der Ermita Santa Magdalena. Dazu heißt es: "Oben auf der wunderschönen Ermita in der Nähe Incas werden wir feiern. In einer wunderschönen Atmosphäre gedenken wir an die Nacht, in der Jesu mit seinen Jüngern das Abendmahl eingesetzt hat." Am 29. März findet in Peguera um 17 Uhr der Karfreitagsgottesdienst in der Pfarrkirche Sant Crist statt, in dem der Todesstunde Jesu im Rahmen eines Gottesdiensts mit Abendmahl gedacht wird.

Am Ostersonntag, der auf den 31. März fällt, finden jeweils zwei Gottesdienste mit Abendmahl statt. Der morgendliche wird um 11.30 Uhr in Cala Rajada abgehalten, am Nachmittag findet ein weiterer um 17 Uhr in Peguera statt. Am Ostermontag, 1. April, wird dann zu dem oben beschriebenen Ostern-to-go-Event geladen.