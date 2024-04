In der Öffentlichkeit präsentieren sie sich einfach als Kitty, Daisy & Lewis, sind alle drei Sprösslinge des Toningenieurs Graeme Durham und der Ex-Schlagzeugerin der Post-Punkband The Raincoats, Ingrid Weiss, haben sich als hochtalentierte Musiker und Komponisten einen Namen gemacht und bieten eine explosive Mischung aus Rockabilly, Swing, Blues, Country und Rock & Roll. Auch sonst haben sie ihre Eigenheiten. Sie schwärmen so sehr für Vintage, dass sie ihre Alben sogar mit analoger Technik aufnehmen.

Diesen Freitag, 26. April, treten die drei Geschwister aus London im Teatre Principal in Palma auf. Und wer sie nicht verpassen will, sei vorgewarnt. Nicht nur anderenorts sind ihre Konzerte gewöhnlich ausverkauft. Auch für ihren Auftritt auf Mallorca sind die meisten Plätze schon weg. Immerhin sind ihre Shows, mit denen sie unter anderem schon Auftritte von Coldplay und den Stereophonics angeheizt haben, nicht nur hörens-, sondern auch sehenswert: Auf der Bühne tauschen sie ihre Instrumente aus, wie sie es als Kinder mit ihren Spielsachen taten. Und die Eltern dürfen auch mitspielen: Vater Graeme schlägt die Rhythmusgitarre, Mutter Ingrid zupft oft den Kontrabass. Zu ihren Bewunderern zählte übrigens die 2011 verstorbene Soulsängerin Amy Winehouse, die in ihrer Nachbarschaft lebte, und auch der Filmemacher David Lynch ist ein Fan der Band. Im Teatre Principal treten Kitty, Daisy & Lewis um 20 Uhr auf. Tickets für 15 bis 25 Euro gibt’s bei teatreprincipal.koo bin.com . (mb)