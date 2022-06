Vom 23. bis 26. Juni findet die kulinarische Route "Mostra de Cuina de Mallorca" in der Inselmitte statt. Insgesamt 16 Gastronomiebetriebe nehmen in dieser Woche an der Veranstaltung teil.

Mit dabei sind: Celler de Son Toréo in Sineu, Celler Can Font, Hortella den Cotanet, sa Cuina de n'Aina, Taverna Can Pieres, Bar Can Guillem, Celler de Randa, Cal Dimoni, Can Salom, Can Toni des Puig, Can Tronca, Es Pou, Moments, Notenom Fusion Food, Restaurant Juníper und Sa Casa Mallorquina.

Noch bis zum 3. Juli können Touristen und Einheimische jedes Wochenende ein Menü aus lokalen Spezialitäten genießen. Dazu zählen unter anderem die gebratenen Innereien "Frito mallorquín" oder der traditionelle Mandelkuchen "Gató".