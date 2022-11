Die Tage werden kürzer, die Temperaturen sinken und auch auf Mallorca macht man es sich abends entweder auf dem Sofa oder auf der Terrasse gemütlich. Dick eingekuschelt bei einer warmen Tasse Tee, Wolldecke und sanftem Kerzenlicht lässt es sich in der herbstlichen Jahreszeit am besten schmökern. Anlässlich des unbeständigen Wetters hat MM fünf Mallorca-Lesetipps für die Herbsttage vorbereitet. Ob Krimi, Kochbuch oder Liebesroman: Da ist gewiss für jeden Leser etwas dabei.

Juni 2022, 192 Seiten

ISBN: 978-3-95889-414-3

Wer gerne am Herd steht und die Vielfalt der mallorquinischen Küche besser kennenlernen möchte, der sollte zum „Speiseführer Mallorca” von Jörg Dauscher greifen. Auf 190 Seiten lernt der Leser so allerlei über die Inselküche und ihre Bräuche sowie Traditionen kennen. Insgesamt 30 mallorquinische Speisen und inseltypische Getränke können mithilfe des Kochbuchs traditionsgerecht zubereitet werden. Zudem erfährt der Leser im Speiseführer Mallorca, wo die Zutaten herkommen und worauf beim Kauf und der Zubereitung geachtet werden muss. Außerdem hat der Autor schon an den nächsten Mallorcabesuch gedacht und gleich einige Adressen und Restaurants aufgelistet, in denen die inseltypischen Gerichte probiert werden können.

25. August 2022, 240 Seiten

ISBN: 978-3-7408-1320-8, 13 Euro

Dass der Winter auf Mallorca nicht unbedingt einfach ist, wusste bereits die Schriftstellerin George Sand im Jahre 1838. Doch sogar lebensgefährlich? Der Krimi „Nacht über Valldemossa” von Christina Gruber geht einem Mord auf einem Luxusanwesen auf den Grund. Wer tötete den alten Millionär Horst Hallter in seiner Villa bei Valldemossa? Der mallorquinische Inspektor Héctor Ballester will genau das herausfinden, wie immer tatkräftig unterstützt von Johanna Miebach und ihrer Enkelin Gemma. Gemeinsam kommt das Trio einem 20 Jahre alten Fall auf die Spur. Und das passt dem Mörder so gar nicht.

25. August 2008, 320 Seiten

ISBN: 978-3-462-0421-0

Nicht umsonst wird der Roman „Mallorca, ein Jahr” in vielen Rezensionen im Internet als „Eine Entdeckungsreise in das wahre Mallorca” bezeichnet. Der Inselroman von Heinrich Breloer und Frank Schauhoff nimmt den Leser mit auf eine Reise weitab von Massentourismus und Urlaubsflair. Stattdessen gibt er einen Einblick in den mallorquinischen Alltag: Michael Weidling, Fernsehjournalist im Polittheater der Hauptstadt, steckt in einer Lebenskrise. Nach einem Blackout in einem Live-Interview kracht auch noch das Kartenhaus seiner Liebesbeziehung zusammen. An diesem Wendepunkt seines Lebens beschließt er, eine Auszeit zu nehmen und nach Mallorca zu gehen. Es beginnt eine unerwartete Liebesgeschichte, eine deutsch-spanische Freundschaft mit Toni, dem mallorquinischen Architekten, und mit Tomeu, einem geheimnisvollen Mann, der viele Türen und die Augen für eine unbekannte Welt öffnet. Schauplätze im Roman sind unter anderem der Marktplatz von Llucmajor, der Naturstrand Es Trenc, das Künstlerdorf Deià sowie die Altstadt von Palma.

26. September 2022, 120 Seiten

ISBN: 978-3-8375-2505-2

Das Buch „Mallorca. Populäre Irrtümer und andere Wahrheiten” von Frank Rumpf zeigt die unbekannteren Seiten der beliebten Baleareninsel. In diesem Buch verrät der langjährige Mallorca-Liebhaber und Autor die eigentlichen Highlights des Eilands, erklärt Traditionen und räumt mit Irrtümern und Vorurteilen auf. Wer sind eigentlich diese Mallorquiner, und warum blinken sie als Autofahrer beim Abbiegen nie? Woran erkennt man eine gute Ensaimada, die berühmte Schmalzschnecke, und was ist die wohl gefährlichste Sportart der Insel? Außerdem gibt es sogar eine Spur zu einem Inselheiligen, die bis nach Kalifornien führt. Das Buch richtet sich dabei an jedermann, egal ob Mallorca-Stammgast, Insel-Neuling oder Teilzeit-Resident.

7. Mai 2021, 256 Seiten

ISBN: 10-3959102607

Pittoreske Dörfer, glasklare Buchten, schroffe Klippen und Gebirgslandschaften – die Natur Mallorcas zieht jedes Jahr rund fünf Millionen Deutsche an. Mallorca bedeutet für viele aber auch einfach nur Ballermann, Happy Hour und Sangria-Saufen. Zur Hochsaison kommen hier auf einen Einheimischen rund zehn Touristen. Bei der hohen Anzahl an Urlaubern ist kaum verwunderlich, dass auf der Baleareninsel die ein oder andere skurrile Begegnung stattfindet. Der Journalist und Radiomoderator Jürgen Mayer lebt seit 2002 auf Mallorca und hat schon einige dieser Begegnungen selbst erleben dürfen – oder aus seinem Umfeld berichtet bekommen. In seinem Buc „Endlich ist wieder Mallorca! Wahre Geschichten, die die Insel nie verlassen sollten” schreihbt er in zwölf kurzweiligen Geschichten über kleine und große Urlaubskatastrophen.