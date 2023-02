Mallorca kulinarisch entdecken und dabei nicht unnötig viel Geld ausgeben: Die "Mostra de Cuina de Mallorca" ("Küchenschau") ist ein Gastro-Event auf der Insel, das in diesem Jahr vom 9. März bis 2. April veranstaltet wird. Zahlreiche Restaurants bieten das "Mostra-Menü" zum Festpreis von 25 Euro an. Es besteht aus einer Vorspeise, einem Hauptgericht, einem Dessert und einem Getränk. Darüber hinaus muss ein "Gastronomisches Menü" angeboten werden, das aus Gerichten mit lokalen Produkten besteht. Den Preis können die Restaurants selbst festlegen. Es wird in diesem Jahr allerdings nur vier Routen geben, die quer über die Insel führen. Die Angebote werden an den Wochenenden, immer von donnerstags bis sonntags, verfügbar sein.