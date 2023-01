Andreu Genestra, mallorquinischer Chefkoch, Restaurantbesitzer und Michelin-Stern-Träger, wird die Küche im neuen Kabarett-Nachtclub Lío am Paseo Marítimo in Palma de Mallorca leiten. Der Tanztempel, der im kommenden Sommer seine Eröffnung feiern wird, befindet sich im Gebäude des ehemaligen Tito’s-Nachtclubs, das von der Pachá-Gruppe aufgekauft wurde. Das neue Konzept sieht eine Partynutzung mit Kabarett und einem erstklassigen Restaurant vor. "Lío Mallorca ist kein reines gastronomisches Vorhaben, es ist ein Partykonzept. Es wird ein Fest beim Essen, mit Musik, Performance und dem Service selbst, bei dem der Kunde auch einen spektakulären Blick auf die Bucht genießen kann. Zweifellos eine großartige Erfahrung", sagt Andreu Genestra.

Das Lío Mallorca bietet Platz für mehr als 300 Gäste beim Abendessen und zirka 700 Personen im Club-Modus. Genestra wird eine Kombination aus mediterraner und internationaler Küche anbieten, dabei vor allem lokale Produkte von ausgezeichneter Qualität. „Natürlich gibt es auch Porc negre und rote Garnelen, die Stars unserer Küche. Es wird traditionelle Gerichte geben, aber mit einem neuen Touch. Wir werden unseren beliebtesten Produkten einen neuen Anstrich verleihen, damit sie neu präsentiert werden können. Auch die Süßspeisen werden eine Überraschung bereithalten. Die Wahrheit ist, dass wir an allem arbeiten, von sehr speziellem Geschirr bis hin zum luxuriösestem Besteck. Wir möchten, dass unsere anspruchsvolle Kundschaft, sowohl die Residenten als auch Urlauber aus dem Ausland, die sich im Lío Mallorca vergnügen, nicht nur unsere Gastronomie, sondern auch ein hohes Unterhaltungsniveau kennenlernen. Das wird eine einzige große Party".

Andreu Genestra, der im April 2011 sein erstes eigenes Restaurant "Andreu Genestra" im Hotel Son Jaumell in Capdepera eröffnete, sagte der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" zufolge: "Als ich das Projekt sah, habe ich mich für Mallorca gefreut, denn der Paseo Marítimo wird wieder in neuem Glanz erstrahlen. Das Nachtleben ruht derzeit".

Zu seinem zweiten Restaurant "Aromata", das sich ebenfalls in der Inselhauptstadt befindet, kommt nun also auch das Lío Mallorca hinzu. "Für mich ist es eine Ehre, bei Lío Mallorca dabei zu sein, weil es die bekanntesten Stars der Welt nach Palma bringt. Es gibt nur wenige Orte auf der Welt wie diese Diskothek, die bald auf der Insel entstehen wird. Alles ist ziemlich modern und wir werden versuchen, die Sinnlichkeit der Produkte unseres Landes hervorzuheben", so Genestra.