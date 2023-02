Wenn Mallorca sich in ein zartes Meer aus Weiß und Rosa verwandelt, ist die Zeit der Mandelblüte gekommen. Jedes Jahr zieht sie tausende Urlauber zum Jahresbeginn auf die Insel und lässt auch Einheimische immer wieder über ihre Schönheit staunen. Doch die Mandeln Mallorcas haben noch viel mehr zu bieten! Sie kommen zum einen als Delikatesse daher, werden aber auch in der Kosmetik verwendet und sogar als "Kriegswaffe" benutzt. Bitte was? Ja, wirklich! Wetten, dass Sie gleich ganz neue Seiten der mallorquinischen Mandel kennenlernen? Sie hat sogar ihre eigenen Feste auf Mallorca und aktuell macht die Balearen-Regierung mit diversen Aktionen im Rahmen einer Mandelwoche darauf aufmerksam.

Die Mandelschlacht

Jedes Jahr im Sommer wird das Dorf Petra in der Inselmitte Schauplatz einer Schlacht, die sich um Mandeln dreht. Denn bei dem Fest gibt es die "Lluvia de Clovelles", den Mandelregen. Dabei bewerfen sich die Menschen, die sich eng durch die Gassen drängen, mit Mandelschalen. Es ist jedes Jahr ein dreckiges und lustiges Spektakel.

Jedes Jahr feiern tausende Menschen die Mandelschlacht in Petra.

Der Mandelkuchen

Ihn gibt es in fast jeder Bäckerei und auf so ziemlich jeder Speisekarte. Idealerweise ist der "Gato de Almendra" nicht trocken, sondern hat eine leicht saftige Konsistenz. Meistens wird er mit einer Kugel Eis serviert.

Mandelkuchen wird meistens mit Eis serviert und ist eine beliebte Nachspeise auf Mallorca.

Das Mandelparfüm

Es wird in einer kleinen Firma in Pont d'Inca hergestellt und fängt den zarten Duft der Mandelblüte ein. "Flor d'Ametler" heißt das Parfüm, das man auch online bestellen kann. Darüber hinaus gibt es auch Führungen durch die Manufaktur, in der man einiges über die Mandel und ihre Verwendung lernen kann.

Flor d'Ametler heißt das Parfüm, das auf Mallorca aus Mandelblüten hergestellt wird.

Die Mandelsoße

Bei der Mandel denken viele wahrscheinlich eher an Süßes, aber nein, sie kann auch herzhaft! Denn in der mallorquinischen und spanischen Küche sind Mandeln auch oft die Basis für eine Soße, die zu Fleisch serviert wird. In unserem Beispiel gibt es "Albóndigas", also kleine, runde Frikadellen, mit Mandelsoße auf Spaghetti.

Albondigas mit Mandelsoße, denn sie können nicht nur süß, sondern auch herzhaft.

Die Mandelkosmetik

Original mallorquinische Mandeln finden auch in der (Natur-)Kosmetik Verwendung, und zwar in Form von Ölen und als Mehl. Denn die gemahlene Mandel wird oft als Zusatz in Peelings verwendet, mit denen abgestorbene Hautschüppchen entfernt werden. Natürliches Mandelöl von Mallorca gibt es übrigens fast in jeder Apotheke auf der Insel. Eine Flasche mit 250 Milliliter kostet selten mehr als 5 Euro. Sie lässt sich auch super bei Babys und Kindern anwenden oder Sie geben ein paar Tropfen in Ihr Badewasser. So wird Ihre Haut zart und gepflegt.

Mandeln werden auch in der Naturkosmetik benutzt.

Das Mandelfeuer

Man könnte meinen, mit den Schalen der Mandel sei nicht mehr viel anzufangen. Aber nein, weit gefehlt. Zum einen finden Sie in der Kosmetik Verwendung, zum anderen brennen sie wie Zunder. Daher wurden und werden sie auf Mallorca oft als Brennmittel benutzt.

Mandelschalen sind ein gutes Brennmittel und werden auf Mallorca noch viel als solches benutzt.

Die Mandelfeste

In Son Servera wird jedes Jahr die Mandelblütenmesse gefeiert.

Weil die Mandel so wichtig für die Insel ist, hat sie auch ihre eigenen Feste. Son Servera feiert seit 2010 die "Fira del Flor d'Almendra", also die Mandelblüten-Messe. Sie wurde erst kürzlich im Februar ausgerichtet. Und in Marratxí dreht sich im Dezember immer alles um die Mandelmilch, bei der "Feria de la Leche de Almendra" in Pla de na Tesa. Denn zur Weihnachtszeit gehört die Mandelmilch auf Mallorca unbedingt als Delikatesse dazu.