Es ist eine kleine, unscheinbaren Bäckerei in Palma de Mallorca und doch bilden sich jeden Tag teilweise lange Schlangen vor dem Geschäft. Die Leute haben alle ein gemeinsames Ziel: Schnell genug sein, um sich eine "New York Roll" unter den Nagel zu reißen. Das Trendgebäck ist der letzte Schrei auf den sozialen Netzwerken und ist vor allem durch Videos auf TikTok bekannt geworden. Sie sind eine Mischung aus Croissants und Donuts. Der Teig kommt gefächert und knusprig daher und er ist gefüllt mit Cremes in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Wer es in den Laden schafft, kann zwischen Schokolade, Vanille, Himbeere oder gesalzenem Karamell wählen.

Die französische Bäckerei "Maison Legrix" ist die erste, die das Trendgebäck nach Palma geholt hat. Sie liegt im Herzen der Altstadt im Carrer de l’Argenteria 2 in Palma, direkt hinter der Kirche Santa Eulàlia. Am vergangenen Valentinstag haben die Inhaber, ein französisches Paar, die "Palma Roll" zum ersten Mal gebacken. Seitdem ist die Hölle los – im positiven Sinn, wie sie der MM-Schwesterzeitung "Última Hora" verraten haben. "Seit zwei Wochen hat das unser Leben verändert", erzählen Paul Legrix und seine Frau Flor, die die Bäckerei seit Juni 2021 betreiben. Seitdem mussten sie sogar Maßnahmen ergreifen, um den Verkauf zu regeln.

Insgesamt werden täglich achtzig Stück hergestellt, die in nur 15 Minuten ausverkauft sind. Neuerdings haben die beiden sogar Zeiten festgelegt, nämlich 11.00 und 17.00 Uhr, zu denen man die "New York Rolls" kaufen kann. Erlaubt sind außerdem nur zwei Stück pro Kunde. Die eigentliche Idee dafür kam übrigens nicht von den Inhabern selbst, geben sie zu. "Es war unsere 16 Jahre alte Tochter Alice, die das Gebäck bei TikTok sah, das wir Franzosen als ‘Supreme Croissant’ kennen. Sie ermutigte uns, es selbst zu machen. Also haben wir monatelang getüftelt, bis wir mit dem Ergebnis zufrieden waren", sagt Paul, der aus einer Konditorenfamilie aus Frankreich stammt.

Paul Legrix und seine Frau Flor, die gemeinsam die französische Bäckerei "Maison Legrix" in Palma betreiben.

"Anfangs dachten wir, dass junge Leute und Teenager kommen würden, aber wir waren überrascht, dass Menschen jeden Alters hierherkommen, um zu kaufen." Das Stück kostet 6,50 Euro und die Herstellung dauert zwei Tage. Aktuell arbeitet das Team an zwei weiteren Geschmacksrichtungen, demnächst sollen eine Pistazien- und eine Zitronensorte dazukommen. "Für uns ist klar, dass die Zutaten von höchster Qualität und aus der Region sein müssen, wie im Fall der Zitrone", sagt Paul. Schon in der fünften Generation werde das Handwerk in der Familie weitergegeben, berichtet er im Interview. "Mein Urgroßvater hatte das Maison Legrix, eine Patisserie in der Normandie aus dem Jahr 1925, und meine Cousins, die ebenfalls in Palma leben, haben eine Patisserie gegenüber dem Mercat de l'Olivar. Meine Frau und ich kamen während der Pandemie aus Südfrankreich auf die Insel. Sie war in der Pharmazie tätig und ich in der Automobilbranche, aber wir haben unser Berufsleben umgekrempelt und diese Bäckerei eröffnet."