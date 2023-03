Die Tortilla gehört zu Mallorca wie Sand und Meer. Der Fladen besteht aus Kartoffel und Eiern und die Mallorquiner essen ihn so ziemlich zu jeder Mahlzeit. Egal ob als warmes Mittagessen, im Brötchen zum Frühstück oder als Snack. Die "Tortilla de Patatas" in der klassischen Form ist wohl die gängigste, es gibt aber auch verschiedene Variationen mit Gemüse wie grünem Spargel, Spinat und Zucchini. Dabei scheiden sich die Geister an der Frage, ob sie mit oder ohne Zwiebeln zubereitet wird. Daheim ist sie schnell zubereitet, es gibt sie aber auch fertig in fast jedem Supermarkt auf Mallorca zu kaufen. In Restaurants und Bars schmeckt die Tortilla aber immer noch am besten. Diese Lokale empfehlen die Einheimischen, nämlich die spanischen Leser unserer MM-Schwesterzeitung "Última Hora":