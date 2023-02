Gibt es etwas Schöneres als Urlaub auf Mallorca? Einfach mal Zeit und keinen Stress haben, gemeinsam mit der Familie durch Bergdörfer schlendern, Tapas essen und die Nachmittage am Strand verbringen. Wer allerdings etwas erleben möchte, muss manchmal tief in die Tasche greifen: Eintritte, Taxifahrten, hier noch einen Snack, da noch einen Kaffee und so sind am Tag 100 Euro schnell mal weg. Wenn Sie jetzt schon Ihren Osterurlaub auf Mallorca planen, haben wir einige Ausflugstipps für Sie, die unter 10 Euro kosten oder gar kostenlos sind. Diese Tipps sind mit Material des mallorquinischen Fremdenverkehrsverbandes Fomento entstanden.

Der Park Bellver

Er liegt in Palma, ist die grüne Lunge der Inselhauptstadt Palma und bietet einen irren Ausblick. Am besten steigen fahre Sie mit dem Bus und steigen (Linie 4 oder 20 ab der Plaça España) an der Plaça Gomila im Viertel El Terreno aus und laufen ganz in Ruhe den Berg hoch. Die steilen, nicht enden wollenden Treppen erinnern manchmal ein wenig an Montmartre in Paris, aber es wird sich lohnen. Oben werden Sie mit einem atemberaubenden Ausblick über die Stadt, die Bucht und das Umland belohnt. Wer möchte, kann auch gleich noch das Schloss Bellver besuchen. Sonntags ist der Eintritt frei, sonst bezahlen erwachsene Touristen 4 Euro, Kinder bis 12 Jahre kommen umsonst rein. Die genauen Öffnungszeiten stehen hier.

Eine traditionelle Fira

Erkunden Sie Mallorca von seiner ursprünglichen Seite, wenn Sie mit den Einheimischen feiern und ihre Bräuche kennenlernen. Wo könnte das besser gehen als bei den "Firas", den Messen und Märkten, die teilweise fast jede Woche woanders auf der Insel gefeiert werden und keinen Eintritt kosten. Zum einen gibt es die Agrarmessen, zum anderen die Firas, die besonderen Produkten gewidmet sind. In Marratxí zum Beispiel dreht sich ab dem 4. März bei der "Fira del Fang" alles um Ton und Keramik. In Alcúdia wird vom 14. bis 16. April die Nautik- und Tintenfisch-Messe, Fira Nàutica y de la Sepia, gefeiert. Oder auch am 1. Mai in Estellencs die Wein- und Käsemesse. Mehr finden Sie laufend aktualisiert in unserem Online-Eventkalender.

Die Kathedrale von Palma

Sie ist das Wahrzeichen der Stadt und wohl eines der imposantesten Gebäude der gesamten Insel und des Mittelmeerraums. "La Seu", wie die Kathedrale von Einheimischen genannt wird, ist definitiv einen Besuch wert. Sie bezahlen 9 Euro pro Person, es gibt aber auch Ermäßigungen für Kinder und ältere Menschen. Das Kombi-Ticket beinhaltet auch einen Besuch im benachbarten Museum. Allerdings können Sie auch einfach zu einer Messe gehen und kommen dann umsonst rein. Die Zeiten sind montags bis freitags um 9 Uhr, samstags um 9 und 19 Uhr sowie sonntags um 9.55, 10.30, 12 und 19 Uhr. Mehr Infos und Tickets gibt es hier.

Fresopolis: Natur, Tiere und Picknick

Wenn es noch zu kalt für den Strand ist und die Kinder sich zwischen Shopping und Museen langweilen, ist dieser Tipp etwas für den perfekten Familienurlaub auf Mallorca. Der Erlebnis-Bauernhof liegt zwischen Palma und Llucmajor. Hier kann man mit kleinen Kindern problemlos einen ganzen Tag verbringen. Sie können sich austoben, spielen, reiten, im Streichelzoo vergnügen und vieles mehr. Am besten packen Sie sich einen Picknickkorb und essen in der freien Natur zu Mittag. Es gibt auch Grillstellen, die man kostenlos nutzen kann. Der Eintritt kostet pro Person 7,50 Euro und ist für Kinder unter drei Jahren kostenlos. Vieles ist im Preis enthalten, einige Extras kann man dazubuchen.

Weg vom Hotelbuffet

Es muss nicht das immergleiche Müsli vom Buffet sein. Wie wäre es mit einem Frühstück wie bei den Mallorquinern? Das gibt es oft schon für rund drei Euro, es besteht meistens aus knusprig-getoastetem Brot mit geriebener Tomate, "tostada con tomate rallado", und Olivenöl. Meistens werden dazu ein Café von Leche und frisch gepresster Orangensaft gereicht. Dieses Angebot bekommen Sie auf Mallorca fast in jeder Bar. Auch das Thema Mittagessen gibt es meistens sehr günstig auf der Insel. Je nach Lage kann ein dreigängiges Menü unter 10 Euro kosten. In der Regel gibt es eine Vorspeise, einen Hauptgang, ein Dessert und ein Getränk.

Die Markthallen der Insel

Sie sind ein einziges Gewusel voller Farben und Düfte und immer gut besucht – von Urlaubern und Einheimischen. Auf Mallorca gibt es viele überdachte Markthallen, die man umsonst besuchen kann und die vor allem bei schlechtem Wetter eine gute Idee sind. Von frischem Fisch über Obst und Gemüse bis zu Souvenirs und exotischen Gewürzen gibt es hier einiges zu bestaunen. Die "Mercats" finden Sie an vielen Orten der Insel, in Palma zum Beispiel liegt der "Mercat del Olivar" unweit von der Plaça España. Kleiner ist der in Santa Catalina, ursprünglicher der im Stadtteil Pere Garau.

Das Museum Fundación Juan March in Palma

Das Museum ist in einem alten Herrenhaus aus dem 17. Jahrhundert im historischen Zentrum von Palma untergebracht. Zu sehen gibt es zeitgenössische spanische Kunst und wechselnde Ausstellungen. Das Beste ist: Der Eintritt ist frei! Vor allem an einem verregneten Tag in der Stadt kann ein Museumsbesuch die Rettung sein. Weitere Informationen erhalten Sie hier.