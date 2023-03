Was hat Mallorca mit Irland zu tun, könnte man sich fragen. Die Antwort ist: einiges. Denn die Menschen auf Mallorca, egal ob Urlauber oder Residenten, feiern gerne. Am Freitag, 17. März, ist St. Patrick's Day, der höchste Feiertag in Irland. Der Gedenktag gilt dem irischen Bischof Patrick, der wahrscheinlich im fünften Jahrhundert lebte. Er gilt als erster christlicher Missionar in Irland und soll an einem 17. März gestorben sein. Fernab von der Geschichte bedeutet dieser Tag vor allem wilde Partys mit hunderten Menschen, die in Grün gekleidet sind, Guiness-Bier trinken und tanzen.

Auf Mallorca konzentrieren sich die irischstämmigen Einwanderer in Santa Ponça. Am Sonntag, 19. März, wird dort mi Ortskern von 10 bis 18 Uhr gefeiert. Unter anderem gibt es von 10 bis 18 Uhr einen großen Kunsthandwerkermarkt und das Highlight ist der Umzug, der zwischen 12 und 14 Uhr ausgerichtet wird. Mit typisch in Grün geschmückten Festwagen und Blaskapellen werden hunderte Menschen durch die Straßen ziehen. Es wird auch noch Tanzaufführungen und eine Zirkusvorstellung geben, viel Programm für Kinder und einige Bands, die Livemusik spielen. Das ausführliche Programm kann man auch bei der Stadtverwaltung Calvià nachlesen. Der Umzug in Santa Ponça ist das Highlight der Feierlichkeiten zum St.Patrick's Day auf Mallorca. Foto: Michels In Palma bieten einige Bars und Discos besonderes Programm für den St. Patrick's Day. Zu den beliebtesten Locations gehört das Shamrock am Paseo Marítimo. Das Shamrock ist Kneipe, Restaurant und Disco in einem. Am Freitag, 17. März, läuft ab 20 Uhr Live-Musik und am Samstag, 18. März, spielen ebenfalls ab 20 Uhr diverse Bands irische Musik. Auch in Magaluf werden einige Bars und Kneipen Partys zum St. Patrick's Day ausrichten. Stilecht sollte man in Grün gekleidet sein, einen großen Hut oder eine grüne Perücke tragen sowie auf Details, wie zum Beispiel grüne Kleeblätter, achten.