Wer auf Mallorca lebt oder gerade im Urlaub auf der Insel ist, muss nicht auf die deutsche Delikatesse verzichten. Denn weißer Spargel ist ein Gemüse, das nur wenige Wochen Saison hat. In dieser Zeit wird er – vor allem von Deutschen – gerne gegessen. Doch wohin auf Mallorca, um richtig guten Spargel zu kaufen? Frisch aus der Heimat wird er einmal in der Woche zu "SAM" geliefert, dem deutschen Supermarkt an der Playa de Palma. 24,99 Euro kostet das Kilo weißer Spargel aktuell, der aus Bruchsal in Baden-Württemberg stammt. Im Angebot ist er schon seit rund zwei Wochen und wird sehr gut angenommen, verrät eine Mitarbeiterin im MM-Interview.

"Wenn Sie wollen, können Sie den roh essen", schwärmt sie über die Qualität des Gemüses. Wer möchte, kann per Mail info@sam-online.es oder WhatsApp unter +34 634 345 226 vorbestellen. Auch in vielen Markthallen der Insel gibt es weißen Spargel, der stammt allerdings nicht aus Deutschland, sondern dem Norden Spaniens. Im Mercat de l'Olivar in Palma zum Beispiel kostet das Kilo zwischen 14,90 und 19 Euro. Auf Mallorca lässt sich kein Spargel anbauen, weil die Klimabedingungen nicht passen, erklärt eine Gemüsehändlerin. Sie habe den weißen Spargel nur für ihre ausländischen Kunden im Angebot, denn "die Mallorquiner und Spanier können damit gar nichts anfangen". Sie bevorzugten den grünen Spargel oder kennen weißen Spargel eher als die eingelegte Variante aus dem Glas. Zusätzlich wird am Samstag, 22. April, ab 11 Uhr in der Bodega "Château - Vino de la Isla" in der Nähe von Algaida wieder ein Spargel-Verkauf organisiert. Er stammt laut Sprecherin Kerstin Schumacher aus der Region Brandenburg.

Wenn Ihnen kochen zu lange dauert, haben Sie auf Mallorca einige Möglichkeiten, deutschen Spargel essen zu gehen. Zum Beispiel im Deutschen Eck an der Playa de Palma. Für 7,50 Euro gibt es eine Spargelsuppe, mit Lachs, Salzkartoffel und Sauce Hollandaise kostet der Spargel 25,95 Euro. Er wird von den Gästen so gut angenommen, dass die Gerichte an manchen Tagen ausverkauft sind, berichtet Wirtin Felicitas Bohrmann gegenüber MM. In Peguera bietet das Restaurant "Rancho Romana" ebenfalls frischen, deutschen Spargel an. Der vom Tegernsee stammende Gastro-Profi Werner Wiedemann bezieht den weißen Spargel der Güteklasse I aus Deutschland.

Einige Restaurants auf Mallorca bieten in diesen Tagen weißen Spargel aus Deutschland an, wie etwa das "Deutsche Eck" an der Playa de Palma. Foto: privat

Bis zur ersten Maiwoche wird die Delikatesse auf der Speisekarte stehen. An diesem Wochenende, 15. und 16. April, gibt es Spargel mit Lachs, neuen Kartoffeln aus der Lüneburger Heide und hausgemachter Sauce Hollandaise für 28,50 Euro. Zum selben Preis kann man dazu Kalbsschnitzel bekommen oder auch die Variante mit Schinken für 24,50 Euro. Doch es gibt auch Restaurantbetreiber auf Mallorca, die sich noch ein wenig Zeit lassen, bis sie weißen Spargel anbieten. So etwa im "East26" in Santanyí, wie Francisco José Pazos Martínez, auch bekannt als "Paco", im Gespräch mit MM erklärt.

"Die Qualität des Spargels ist noch nicht gut genug und er ist überteuert. Das will ich meinen Gästen nicht zumuten", sagt er. Ab dem 24. oder 25. April plant er aber, weißen Spargel aus der Lüneburger Heide auf die Karte zu setzen. Dann wird er unter anderem mit Rinderfilet, Lachs oder Schnitzel angeboten, natürlich in Begleitung von handgemachter Sauce Hollandaise und Kartoffeln, die ebenfalls aus der Lüneburger Heide geliefert werden. Seit 2019 betreibt er das Restaurant im Süden Mallorcas und die kurze Spargelsaison werde jedes Jahr "sehr gut angenommen" von den Gästen.