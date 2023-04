Wie in jedem Frühling steigt auch diesmal wieder im Restaurant Náutico des Königlichen Yachtclubs zu Palma de Mallorca eine vor allem unter Spaniern beliebte Festivität, die den süffig-angenehmen galicischen Weißwein Albariño würdigt: Am 20. April ab 17 Uhr erwartet das Hotelier-Urgestein Antonio Seijas eine große Schar von Gästen in dem markant gelegenen Lokal.

Immerhin 40 Bodegas mit 60 Marken haben ihre Teilnahme angekündigt. Mitorganisatorin des Events ist die Gemeinde Cambados in der regnerischen Region im Nordwesten des Landes. Die Veranstaltung, während der man Blicke auf die Yachten genießen kann, dauert bis 21.30 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Albariño heißt übersetzt „die kleine Weiße vom Rhein“, und es wurde lange vermutet, die Rebsorte sei mit Riesling verwandt. Der Legende nach wurde sie zwischen dem 11. und 13. Jahrhundert von Mönchen aus Deutschland oder Frankreich über den Jakobsweg nach Galicien gebracht. Neueren Erkenntnissen zufolge scheint Albariño aber eine Verwandte der Sorten Sauvignon Blanc, Pinot Blanc oder aber des Petit Manseng zu sein.