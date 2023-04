Mit einem mehrgängigen Mittagessen und einer anschließenden Festivität ist am Donnerstag im Restaurant des Königlichen Yachtclubs in Palma der berühmte galicische Albariño-Weißwein gewürdigt worden. Der Hotelier Antonio Seijas hatte diese sehr populäre Party zum nunmehr 26. Mal organisiert. Bei der Verkostung in Anwesenhgeit auch des deutschen Konsuls Wolfgang Engstler, seiner Frau und auch anderen Deutschen konnten mit Blick auf die Schiffe im Hafen Albariño-Weine von Dutzenden Bodegas gekostet werden.

Beim vorausgehenden Mittagessen wurden Leckereien aus der nordwestspanischen Region serviert, wobei die Köche das Augenmerk besonders auf Fisch gelegt hatten. Sie ließen es sich nicht nehmen, einen Tintenfisch in Anwesenheit der Restaurantgäste kunstvoll in Scheiben zu schneiden. Der "Pulpo" zerfloss dem Verfasser fast auf der Zunge, auch der frittierte Kabeljau mundeten den Gästen besonders. Hinzu kam eine wärmende Febe-Bohnensuppe mit Blutwurst und üppige Schinken- sowie Käse- und Wurstplatten.

In den vergangenen Jahrzehnten waren neben Andalusiern oder Murcianern auch nicht wenige Galicier auf die Balearen gezogen, um in der aufstrebenden Touristenregion ihr Glück zu versuchen. Einer von ihnen war Antonio Serijas, der im Hotelgewerbe erfolgreich wurde. In den 90er-Jahren kam er dann auf die Idee, seine Heimatregion mit einer immer im Frühling stattfindenden Party im ehrwürdigen "Restaurante Náutico" des Yachtclubs zu würdigen. Der Event wurde mit der Zeit so populär, dass zuweilen nicht alle Gäste in das Restaurant hineinkamen. Am Donnerstag bildete sich denn auch vor dem Einlass eine längere Schlange.

Der Albariño stammt aus dem Anbaugebiet Rias Baixas. Seit 1988 hat das Gebiet den Status einer D.O. ("Denominación de origen"). Namensgeber des Gebiets sind die bis zu 100 Meter tiefen und 37 Kilometer langen Ria-Buchten an der Westküste Galiciens. In der Regionalsprache, dem Galego, bezeichnet man mit Rías Baixas einen Küstenabschnitt im Südwesten Galiciens. Die atlantischen Winde sorgen für Niederschlagsmengen von bis zu 1300 Millimetern pro Jahr. Dies ist etwa dreimal so viel wie in der Region La Rioja. Die Jahresdurchschnittstemperatur liegt bei maximal 15 °C. Dies sind ideale Voraussetzungen für spritzige und frische Weißweine sowie leichte, duftige Rotweine.