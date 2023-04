Zugegeben, die Definition von „Wassersportgerät” passt hier nur bedingt, denn der iMatJet® ist zwar ein technisches Gerät für den Einsatz auf dem Wasser, mit Sport hat der aufblasbare und motorisierte Sessel dann aber doch recht wenig zu tun. Soll er aber auch nicht, erklärt Manuel Faust von „Wave Lovers” der sich mit den neusten Entwicklungen auf dem Markt für Wasserspielzeug bestens auskennt. „Die sind vor allem dazu gedacht, Mallorcas Buchten und Strände ganz entspannt zu genießen. Du bekommst eine wasserdichte Fernsteuerung ähnlich wie bei einem ferngesteuerten Auto in die Hand und dann bewegen dich die zwei 24 Volt Motoren mit sechs bis acht Kilometer pro Stunde über das Wasser.” Es sei etwas für Genießer und deshalb habe man selbstverständlich auch an Getränkehalterungen gedacht.

Eine weitere Neuheit auf dem Markt, die schon eher in die Kategorie Wassersport fällt, ist „Nemo Blue3” ein tankloses Schnorchel-System. „Man zieht einen schwimmenden, mit einer Batterie betriebenen Generator an der Wasseroberfläche hinter sich her und über einen Schlauch und ein Mundstück hat man so laut Hersteller bis zu 90 Minuten Atemluft unter Wasser.” Besonders um Mallorcas vielfältige Unterwasserwelt zu entdecken, sei das eine echte Sensation. Ein Trend, der bereits seit ein paar Jahren auch auf Mallorca auf dem Vormarsch sei, aber längst noch nicht den Pik erreicht habe, sei das e-foiling.

Manuel Faust mit einigen seiner Wasserspielzeuge vor der Bucht von Illetes. Im Hintergrund einer seiner Gäste mit einem E-Foil-Brett.

„Das sind im Prinzip Surfboards, die sich über einen unter der Wasseroberfläche befindlichen Flügel mit etwas Übung und der passenden Geschwindigkeit aus dem Wasser erheben und einen so quasi über die Oberfläche fliegen lassen.” Besonders in diesem Segment hätten sich in den vergangenen Jahren einige neue Hersteller auf dem Markt etabliert. „Die Auswahl ist groß und diese Wassersportgeräte sind nicht ganz billig, deshalb wollen wir Neugierigen die Möglichkeit geben, die neusten Modell einmal auszuprobieren.” Zu diesem Zweck wird es von diesem Donnerstag, 27. April, bis zum 3. Mai 2023, parallel zur Boat-Show in Palma, die „Sea Toy Fun Days” in Port Calanova geben. „Das Audi e-tron Foil kostet beispielsweise rund 15.000 Euro. Ich denke, es ist also keine schlechte Idee, das Brett erst einmal auszuprobieren, bevor man sich für den Kauf entscheidet.”

Auch Sea-Scooter können kostenlos getestet werden. Die Firma „I-aqua“ gilt als günstige Alternative zum Konkurrenten „Seabob“.

Täglich zwischen 12 und 18 Uhr bekommt jeder, der sich vorab registriert (www.wave-lovers.com/sea-toy-fun-days-event) die Möglichkeit alles was das Wassersportler-Herz begehrt, völlig kostenfrei zu testen. „Wir verlangen nur eine Kopie des Ausweises, damit sich keiner mit dem Spielzeug über das Mittelmeer aus dem Staub macht”, erzählt Faust mit einem Augenzwinkern. Ein Teil des Hafens von Calanova werde für den Zeitraum der Veranstaltung abgegrenzt. Zusätzlich würden schwimmende Inseln installiert, um den nötigen Testbereich zu schaffen. Diese Inseln seien ebenfalls eine Neuheit auf dem Markt. "Die sogenannten HEX-Plattformen sind im Prinzip aufblasbare Sechsecke aus Teakholz, die je nach Belieben aneinander befestigt werden können."

Damit sei es künftig sogar möglich, ganze Events auf dem Mittelmeer stattfinden zu lassen. „Ich stelle mir das so vor: Eine Bar, ein DJ, in der Mitte ein Pool und an den Außenseiten sind die verschiedenen Wassersportgeräte befestigt.” Im Prinzip sei sogar eine Übernachtung auf den Plattformen eine Option. Dies könnte eine ganz neue Art werden, ein Firmen-Event zu veranstalten oder einen Geburtstag zu feiern. „Unsere Philosophie ist es, dem Kunden ein individuelles Rundum-Sorglos-Paket anzubieten. Wir kommen dahin, wo wir gebraucht werden und bringen alles mit, was benötigt wird, um richtig Spaß auf dem Wasser zu haben.“

Mit den HEX-Plattformen soll es in Zukunft sogar möglich sein, ganze Events auf dem Wasser zu veranstalten. Foto: Yachtbeach

Der Markt für Wasserspielzeuge auf Mallorca hat sich in den vergangenen Jahren rasant entwickelt und dementsprechend viele Anbieter gibt es dafür auf der Insel. „Unabhängig von der Firma, für die man sich entscheidet, muss man zwischen 150 und 450 Euro für eine Stunde mit High-End-Equipment auf dem Wasser rechnen.“ Faust empfehle deshalb dabei immer auch einen Coach dazuzubuchen. „Das ist nicht nur eine Frage der Sicherheit, sondern auch des Spaßfaktors, den ich für mein Geld bekomme.” Schließlich könne man mit den richtigen Tipps und Kniffen vom Profi auch als Anfänger ein e-foiling Bord wesentlich schneller über das Mittelmeer gleiten lassen als ohne.