Ein Eisdielenbetreiber in Can Pastilla, einem der Meeresviertel von Palma de Mallorca, hat ein speziell für Hunde gedachtes Eis ersonnen. Das Erzeugnis besteht aus Milch ohne Laktose, Fruchtschalen, Wasser, Reis und einem Hundekuchen, verriet der aus Italien stammende Pächter Francesco Bonomo sein Rezept an einen Reporter der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora". Auf Zitrusfrüchte werde allerdings verzichtet.

Der aus Mailand stammende Gastronom begründete seine Idee damit, dass Hunde immer so traurig dreinschauen würden, wenn ihre Herrchen bei ihm Eis kaufen und essen. Inspiriert habe ihn zudem sein als Tierarzt wirkender Bruder, der ihm eine Rezeptur zusammengestellt habe. Das Eis bestehe lediglich als natürlichen Ingredienzien. Ausprobiert habe er das neuartige Eis an seinem Hund "Woody", zitierte "Ultima Hora" den Eisdielenbesitzer. Dem Vierbeiner habe alles bestens gemundet. Angeboten werden mehrere Geschmäcker, die in speziellen Bottichen mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten zubereitet werden.