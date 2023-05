Das Restaurant des Hotels St. Regis Mardavall Mallorca Resort, Es Fum, hat wieder seine Pforten für Inselgourmets geöffnet. In diesem Jahr wurde das kulinarische Angebot um die drei Menüs „Origen”, „Recorrido” und „Vegetal” erweitert. Es gibt auch eine neue Speisekarte. Neben mediterranen Köstlichkeiten mit wahlweise vegetarischer Option, verfügt das Restaurant über eine umfangreiche Auswahl an Weinen.

Das mallorquinische Restaurant, das seit dem Jahr 2011 einen Michelin-Stern trägt und kürzlich auch noch mit einer Repsol-Sonne ausgezeichnet wurde, verfügt über eine gemütliche Außenterrasse, die eine tolle Aussicht auf das Meer bietet und Ende Mai eröffnet wird. Das vegetarische Menü kostet 135 Euro pro Person zuzüglich Getränke.

Das Mardavall ist eines der luxuriösesten Hotels der Insel, hier hielten sich in der Vergangenheit wiederholt auch Prominente wie etwa de Hollywood-Schauspieler Leonardo di Caprio ("Titanic") auf. Es befindet sich an der Costa d'en Blanes in der Nähe des Yachthafens Puerto Portals und des Badeortes Palmanova.

In der Gegend kommen auch Strandliebhaber auf ihre Kosten. Neben mehreren langen Playas in Palmanova und Magaluf gibt es auch sehr versteckte Sandbuchten, die nur Kennern bekannt sind. Eine ist nur erreichbar, wenn man willens ist, sich mithilfe eines angebrachten Seils einen Abhang herabzubugsieren.