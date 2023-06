Windmühlen haben auf Mallorca eine lange Tradition. Früher galten sie als wichtiger Bestandteil der mallorquinischen Landwirtschaft. Mittlerweile dienen die „Molís” oft auch kulinarischen Zwecken. So haben sich inselweit zahlreiche Restaurants in den Windmühlen einquartiert.

Dazu gehört das Molí des Torrent , das sich etwa zwei Kilometer vor der Ortsmitte von Santa Maria del Camí befindet. Die 140 Jahre alte Mühle wurde vor etwa zehn Jahren unter strengen Vorgaben der Denkmalschutzbehörde aufwendig renoviert. Das gemütlich und mediterran eingerichtete Restaurant wird von der deutschen Familie Himbert betrieben. Peter Himbert ist Küchenchef, seine Frau Herta kümmert sich um den Service. Für das Ehepaar stehen lokale und hochwertige Produkte im Vordergrund. Die Gerichte stellen einen Mix aus mallorquinischen Köstlichkeiten und deutschen Spezialitäten dar. Ob Gambas auf Kartoffelsalat und Serranoschinken oder Aprikosen und Apfelstrudel mit Weineis: der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Dazu werden ausgewählte Inselweine oder edle Tropfen vom spanischen Festland serviert. Alternativ steht auch ein frisches Domkölsch auf der Getränkekarte. Das Restaurant ist freitags bis dienstags jeweils zwischen 13 und 15 Uhr sowie von 18.30 bis 21 Uhr geöffnet. Mittwoch und Donnerstag ist es geschlossen.

In der mehr als hundert Jahre alten Mühle Sa Farinera in Can Pastilla befindet sich eines der ältesten Grillrestaurants Mallorcas. Nach dem Tourismusboom der 1960er Jahre wurde die alte Getreidemühle 1962 zum Lokal umfunktioniert. Auf der Speisekarte stehen diverse Fleischgerichte, die nach alter Tradition auf dem Holzkohlegrill zubereitet werden. Dabei kann der Gast unter anderem zwischen Kalbsfilet, Kaninchen, Schweinelende, Lammrippchen, Entrecôte, Wachteln oder verschiedenen Wurstspezialitäten wählen. Empfehlenswert sind auch die Grillkartoffeln, die Knoblauchcreme Aioli, die hausgemachte Pfeffersauce sowie die landestypischen Vorspeisen.

Das Restaurant ist täglich zwischen 19 und 2 Uhr geöffnet. Vor dem Lokal steht auch ein großer Parkplatz für die Gäste zur Verfügung.

Das Restaurant Es Molí de Can Pere in Llucmajor ist ebenfalls auf Gerichte „a la parrilla” spezialisiert. Neben gegrilltem Lamm oder Schweinelenden gibt es mallorquinische Spezialitäten wie Frito Mallorquín oder, je nach Saison, eingelegte Schnecken. Außerdem dürfen die gerösteten Scheiben Brot samt Aioli und Oliven als Appetizer nicht fehlen. Als Nachtisch wird der inseltypische Mandelkuchen Gató de almendras serviert. Das Lokal ist von mittwochs bis montags von 12 bis Mitternacht geöffnet.

Etwa 15 Minuten von Palma entfernt, befindet sich das Es Molí d’es Comte – und zwar in Establiments. Das Herrenhaus samt Mühle aus dem 18. Jahrhundert verfügt über verschiedene Veranstaltungsräume, Innenhöfe und eine großzügige Gartenanlage. Auf dem Gelände finden rund 1000 Gäste Platz. Das pompöse Anwesen eignet sich besonders für Hochzeiten und Familienfeierlichkeiten. Auf dem Areal wird im Sommer auch ein Foodmarket veranstaltet.

Gutbürgerlich geht es in dem Restaurant Molí de Son Oms zu. Aufgrund seiner Lage zum Industriegebiet und zum Flughafen ist das Lokal besonders bei Einheimischen und Berufstätigen beliebt. Von montags bis freitags wird dort ein wechselndes Mittagsmenü angeboten. Das Restaurant bietet zudem Frühstück und kleine Snacks an. ¡Bon profit!