Wer am Wochenende auf Mallorca unterwegs ist, kann sich von Dorf zu Dorf durchschlemmen. Gleich drei "Firas" laden am Samstag und Sonntag zu kulinarischen Köstlichkeiten. Mit dem Schlemmerfest "Fira de l’albercoc" feiert man in der Aprikosenhochburg Porreres immer im Juni die Erntezeit der süßen Früchtchen. Organisiert wird das Fest von der Bauern-Kooperative und dem Rathaus. Los geht es am Samstag ab 16.30 Uhr mit zahlreichen Aktivitäten für Groß und Klein. An den Verkaufsständen können Besucher neben dem beliebten Obst auch Aprikosenmarmelade, Liköre und interessante Kombinationen mit Sobrassada-Wurst probieren.

Ähnliche Nachrichten Ziegen, Schafe und Tintenfische: Hier erleben Sie am Wochenende das echte Mallorca In Llubí findet an diesem Wochenende das Kapernfestival "Tapes amb Tàperes" statt. Bars und Restaurants bereiten dann spezielle Tapas mit den besonders schmackhaften Kapern zu, die in der Umgebung wachsen. Die Feierlichkeiten beginnen am Samstag ab 20 Uhr. Jedes Jahr im Juni wird die Plaça Major in Selva zum Schauplatz der Kräutermesse "Fira de Ses Herbes". Dort können Besucher eine Vielzahl von lokalen aromatischen Kräutern, ihre Tradition und zahlreiche Anwendungen für Medizin, Kosmetik, Liköre oder in der lokalen Gastronomie kennenzulernen. Das Highlight ist jedes Jahr die Destillation von Myrte, aus der ein süßer Likör gewonnen wird. Los geht es an diesem Freitag ab 19 Uhr. In den Bars und Restaurants des Ortes werden zudem bis zur späten Abendstunde verschiedene Tapas gereicht. ¡Bon profit!