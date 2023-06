Wer Mallorca liebt, der weiß: Palma ist immer einen Besuch Wert. Die Inselhauptstadt bietet unter anderem eine atemberaubende Architektur, gutes Essen und viele Shoppingmöglichkeiten. Doch wie viel können zwei Urlauber in der Inselhauptstadt erleben, wenn sie nur zwei Tage Zeit und ein Budget von 300 Euro haben? Damit beschäftigt sich das WDR-Format "2 für 300", in dem zwei Redakteure das Selbstexperiment wagen. Die neue Folge über Palma de Mallorca ist jetzt in der WDR-Mediathek verfügbar. Das Duo besteht aus der Moderatorin Tamina Kallert und dem Kameramann Uwe Irnsinger.

In Palma besuchen sie die Kathedrale, gehen Tapas essen und schlendern durchs Szene- und Partyviertel Santa Catalina. Dabei ist ihr gemeinsames Ziel, in zwei Tagen möglichst viel für maximal 300 Euro zu erleben. Palma de Mallorca hat sich in den vergangenen Jahren immer mehr zum Ziel für Städtereisen entwickelt. Diesem Trend gehen die Beiden auf die Spur. "Palma ist eine Großstadt, die noch immer einen überschaubaren Charakter hat", kommentiert die Moderatorin gleich zu Beginn der Folge. "Es ist eine Stadt, die nicht mehr ein verträumtes Inseldasein führt, sondern es ist eine pulsierende Großstadt, die sich im Wandel befindet", beschreibt sie ihre Eindrücke.

Am Ende des Trips stellen Tamina und Uwe fest: "Mit Klischees rund um den Ballermann hat Palma definitiv nichts zu tun! Um hier preiswert eine gute Zeit zu haben, muss man schon etwas genauer hinschauen. Es ist aber sehr gut möglich und lohnt sich!" Die Folge über Palma de Mallorca kann man sich jetzt in der WDR-Mediathek ansehen und sie wird bis Anfang Juni 2025 verfügbar sein. "Zwei Tage, zwei Personen und 300 Euro" lautet das Credo der WDR-Sendung. Immer wieder besucht das Team verschiedene Reiseziele und testet diese. Sie waren zum Beispiel schon in Rom, Mailand oder auch in Budapest und Lissabon.