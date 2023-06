Seit 2010 wird in Spanien, somit auch auf Mallorca und den Nachbarinseln, jeden dritten Donnerstag im Juni der Welttag der Tapas gefeiert. Bei den sogenannten "Tapas" handelt es sich um ein kleines Appetithäppchen, das in Bars und Restaurants üblicherweise zu Wein, Bier oder alkoholfreien Erfrischungsgetränken gereicht wird. Die beliebteste Tageszeit für den sowohl bei Einheimischen als auch bei ausländischen Touristen beliebten Snack, ist die Mittagszeit. Dabei verabredet man sich vor allem am Wochenende mit Freunden und Verwandten zum Tapas essen.

Laut einer Umfrage des Online-Geschäftes für Gourmet-Kroketten, Croquetasricas.com, gibt es bei den spanischen Appetithäppchen eindeutig Favoriten. Einem aktuellen Ranking zufolge sind diese fünf Tapas, die meist verzehrten 2023. Tortilla de patatas Eine Tortilla ist ein spanisches Omelett aus Eiern mit Kartoffeln und wahlweise Zwiebeln. Sie wird zur Unterscheidung von der Tortilla francesa, die keine Kartoffeln enthält, als Tortilla española oder Tortilla de patatas bezeichnet. Sie ist nicht zu verwechseln mit dem gleichnamigen mexikanischen Fladenbrot. Besonders beliebt ist die Tapa unter anderem in Madrid, Fuerteventura und im Baskenland. Croquetas Spanische Kroketten gehören zu den beliebtesten Tapas der spanischen Küche. Croquetas, wie diese landestypisch genannt werden, gibt es mit verschiedensten Füllungen. Zum Beispiel mit Hühnchen, Spinat, Kabeljau oder Schinken. Die frittierten Röllchen werden traditionell mit Bechamelsauce zubereitet und schmecken besonders gut zu einem erfrischenden Bier oder Kaltgetränk.

Patatas Bravas Bei den würzigen Kartoffelecken handelt es sich um eine der beliebtesten Appetithäppchen in Spanien. In fast jeder Bar und in jedem Restaurant steht diese Tapa auf der Speisekarte. Dabei sind die "wilden Kartoffeln" allerdings nicht mit Pommes zu verwechseln. Die Kartoffelspalten sollten am besten innen weich und außen knusprig und goldbraun sein. Dazu wird eine pikante Bravasauce oder die Knoblauchcreme Aioli gereicht.

Ensaladilla rusa Der "Ensaladilla rusa" gehört zu den bekanntesten Kartoffelsalaten Spaniens, welche in kaum einer Tapas-Bar fehlen darf. In der Regel wird er mit Ei, Tunfisch, Erbsen, Möhren, Mayonnaise und Kartoffeln zubereitet. Je nach Region und Bar können sich die Zutaten aber auch unterscheiden.

Calamares a la romana Calamares a la romana ist eine beliebte spanische Tapa, die aus gebratenen Tintenfischringen besteht. Der Tintenfisch wird dabei in Mehl gewälzt und anschließend in Öl frittiert, bis er knusprig und goldbraun ist. Besonders schmackhaft sind die Tintenfischringe mit einem Spritzer Zitrone und der Knoblauchcreme Aioli.

Bei den Tapas handelt es sich in der südspanischen Region Andalusien um kostenlose Beilagen zum Getränk. Auf der Insel muss dafür jedoch gezahlt werden. Eine größere Menge der Speise wird als "Ración" bezeichnet. Zudem gibt es noch Pinchos. Bei Letzterem handelt es sich um die baskische Tapasvariante, die meistens aufwändiger zubereitet wird.