Sommer, Sonne, Strand und erfrischende Kaltgetränke: Das macht einen perfekten Mallorca-Urlaub aus. Wer anstatt auf Bier, Sommerwein oder Sangría lieber auf alkoholfreie Getränke zurückgreifen will, muss sich nicht für Wasser mit Kohlensäure oder Cola Zero entscheiden, sondern hat auch mittlerweile auf der Cocktailkarte die Qual der Wahl. Alkoholfreie Cocktails, auch Mocktails genannt (aus dem Englisch, "to mock", bedeutet so viel wie nachahmen), sind in Zeiten eines gesunden Lebensstils absolut im Trend.

Eine Sache darf dabei nicht fehlen: Crushed Ice. Das sind zerkleinerte Eiswürfel, die dem alkoholfreien Cocktail noch eine gewisse Professionalität verleihen. Sie haben zudem den Vorteil, dass sie wegen der größeren Oberfläche das Getränk besser kühlen können. Zu diesem Effekt gesellt sich noch eine dekorative Wirkung hinzu. Alkoholfreier Mojito Traditionell wird ein Mojito mit weißem Rum zubereitet, welcher in diesem Rezept jedoch durch Ginger Ale oder Tonic Water ersetzt werden kann. Frische Minze und Limette verleihen dem Getränk zudem einen erfrischenden Geschmack. Dafür einfach 150 ml Ginger Ale oder Tonic Water, 1,5 TL Sirup (Limetten-, Minz-, oder Maracujasirup) und 1,5 TL Rohrohrzucker zusammenmixen und das Ganze mit einer Limette und zwei Zweigen Minze ergänzen. Virgin Piña Colada Ähnliche Nachrichten Wo Kräuterlikör und Palo die erste Geige spielen: Inselrat stellt inseltypische Cocktails vor Der Piña Colada ist ein süßer und cremiger Cocktail aus Rum, der exotisch nach Kokosnuss und Ananas schmeckt. Durch die Kokosnuss und Sahne ist der Cocktail eine richtige Kalorienbombe. Die alkoholfreie Variante hingegen überzeugt durch ihren hohen Proteingehalt. Das freut jeden Sportler. Dazu einfach frische Ananasstücke (100 Gramm) zurechtschneiden und mit 120 ml Mandelmilch, 120 ml Kokosmilch, 1 EL Vanille-Whey, 1 TL Honig und 1 TL Vanille-Gewürz vermischen. Virgin Bloody Mary Für alle, die es weniger süß und lieber etwas herzhafter mögen, ist die Virgin Bloody Mary genau das Richtige. Die alkoholfreie Version der Bloody Mary kommt ohne große Veränderungen gegenüber dem Original aus – außer natürlich, dass der Alkohol weggelassen wird. Für den leckeren Cocktail einfach 200 ml Tomatensaft, einen Spritzer Tabasco und Worcester-Sauce und etwas Salz sowie Pfeffer in einem Cocktailshaker geben. Eiswürfel in ein Glas geben und mit der Mixtur auffüllen. Je nach Geschmack noch mit Pfeffer garnieren und eine Selleriestange in das Glas stellen oder eine Gurkenscheiben an den Glasrand hängen. No Sex on the Beach Auch wenn dieser Cocktail im ersten Moment eher ernüchternd und nach wenig Spaß klingt, schmeckt er fruchtig-frisch und dient als perfekter Begleiter für laue Sommernächte. Einfach die verschiedenen Säfte in einem Cocktailshaker zusammenmixen, Eiswürfel in ein Glas geben und mit dem Getränk auffüllen. Der Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt. Besonders erfrischend wird es aber mit 100 ml Orangensaft, 100 ml Cranberrysaft, 50 ml Pfirsichsaft, Crushed Ice und einer Orangenscheibe zum Garnieren. Virgin Basil Mule Limette, Gurke, Zitronenlimonade und Ginger Ale sind eine erfrischende Kombination und bekommen durch aromatisches Basilikum (ganze Blätter) noch den letzen Schliff. Ginger Ale (oder alkoholfreies Ginger Beer) mit Zitronenlimonade vermischen, Gurke, Limette und Basilikumblätter in ein Glas geben und mit dem Stößel leicht andrücken, damit die Aromen austreten können. Dann mit Eiswürfeln und dem Getränk auffüllen und mit einer Limettenscheibe oder Basilikumblättern garnieren. Fertig ist das alkoholfreie Erfrischungsgetränk.