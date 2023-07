Das traditionelle spanische Reisgericht Paella gehört einfach zum Mallorca-Urlaub dazu. Das Pfannengericht stammt ursprünglich aus Valencia und von der spanischen Südostküste. Der Begriff "Paella" kommt aus dem Katalanischen. Obwohl die spanische Küche sehr regional geprägt ist, hat die Paella in ganz Spanien einen sehr hohen Bekanntheitsgrad.

Die traditionelle, valencianische Variante wird mit Hähnchen und Kaninchenfleisch zubereitet. Beliebt ist das Reisgericht aber auch mit Meeresfrüchten, schwarz mit Tintenfischtinte oder fleischlos mit viel saisonalem Gemüse. Auf der Insel gibt es zahlreiche Restaurants, die das spanische Traditionsgericht anbieten. Diese fünf Lokale sollten Sie kennen.

Restaurante Sa Illeta in Camp de Mar

Paella essen mit Meerblick: Das ist im Restaurant Sa Illeta in Camp de Mar im Südwesten der Insel möglich. Neben diversen Reisgerichten wie gemischter Paella oder mit Meeresfrüchten kann der Gast zwischen verschiedenen kalten und warmen Vorspeisen wählen. Zur Auswahl stehen unter anderem Klassiker wie iberische Schinkenplatte, Rindercarpaccio mit Rucola und Parmesankäse, Oktopus-Ceviche mit Kokosmilch, gedämpfte Muscheln, hausgemachte Kroketten oder frittierte Tintenfische. Zudem gibt es zahlreiche Fisch- und Fleischgerichte auf der Speisekarte.

Club Nàutic s'Estanyol

Boote gucken und dazu kulinarisch schlemmen. Das ist im Club Nàutic s'Estanyol in der gleichnamigen Ortschaft möglich. Das abgeschiedene Fischerdorf befindet sich nur wenige Kilometer von Sa Ràpita und dem Naturstrand Es Trenc entfernt. Auf der Speisekarte stehen spanische Tapas, mediterrane Gerichten wie Carpaccio vom Thunfisch oder Kabeljau, Spiegeleier mit iberischem Schinken auch Paella-Gerichte. Der Gast kann zwischen verschiedenen Kreationen wählen. Unter anderem gibt es Paella mit Baby-Tintenfischen und Aioli, die klassische "Paella Mixta", eine Variation mit Seeteufel und Gambas oder mit Artischocken. Auch das Preis-Leistungsverhältnis stimmt: Hier bekommt man die Paella schon ab 16 Euro pro Person, Blick auf das Meer inklusive.

Ca n'Eduardo in Palma

Eine weitere Adresse für alle Paella-Liebhaber ist das Restaurant Ca n'Eduardo in Palma. Das Traditionslokal, das es schon seit rund 80 Jahren gibt und sich an der Hafenpromenade Paseo Marítimo befindet, bietet zudem einen Blick auf die Kathedrale und den Hafen der Inselhauptstadt. Auf der Speisekarte stehen Paella-Variationen mit Hummer und Meeresfrüchten oder wahlweise mit Kabeljau. Da das Restaurant direkt an Palmas Fischhandelsbörse La Lonja liegt, zählen auch zahlreiche Fischspezialitäten zu den Spezialitäten. Dazu zählen unter anderem Hummer, Dorade, Seezunge oder Wolfsbarsch.

Las Olas in Port de Sóller

Das valencianische Reisgericht in den verschiedensten Variationen lässt sich auch im Restaurant Las Olas in Port de Sóller genießen. Das Lokal existiert schon seit über 25 Jahren und wird von der mallorquinischen Familie Vicens betrieben. In der Küche dominieren Produkte von Landwirten aus der Umgebung sowie der Tagesfang der örtlichen Fischer, zubereitet auf dem Grill oder im Ofen. Eine weitere Spezialität des Hauses sind neben der hausgemachten Paella auch die "Caldereta de langosta" (Auflauf mit Langusten).

Club Náutico Portixol

In maritimer Atmosphäre sitzt man im Club Náutico Portixol drin oder draußen auf der Terrasse, und fühlt sich - gar nicht weit von Palmas Zentrum - wie in einer anderen Welt. Viele einheimische Besucher kommen hierher, Clubmitglieder oder Inselbesucher - letztere aus Palma auch gerne mit dem Fahrrad. Auf der Karte stehen Fischgerichte und Meeresfrüchte, Paellas, Calamares oder Muscheln, aber auch Fleisch, Salate und Desserts.