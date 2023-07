Die derzeit an manchen Tagen extreme Hitze lässt unseren Gemütszustand nicht kalt; sie beeinflusst uns, und zwar deutlich. Die Personal- und Gesundheitscoachin Marga Almarcha weist darauf hin, dass "die hohen Temperaturen, unter denen wir leiden, die Auswirkungen zusätzlich verstärken, wie sie unser Alltagsleben beeinflussen, nicht nur körperlich, sondern auch unser emotionales Wohlbefinden". In diesem Zusammenhang führt sie an, dass "der Mangel an Gelassenheit, der darauf zurückzuführen ist, dass wir aufgrund der Hitze nicht gut schlafen können, dazu führt, dass wir erschöpft aufwachen. Dies erhöht die Bereitschaft zu einer gewissen Reizbarkeit und Jähzorn."

Almarcha verweist darauf, dass die Ankunft des Sommers uns normalerweise motiviert, mehr Pläne zu machen und eine bessere Laune zu haben. Aber sie warnt auch davor, dass "unser Körper angesichts der übermäßigen Hitze mit einer Aktivierung des Nervensystems reagiert." Dies führt zu einem Anstieg des Adrenalinspiegels, der zu Bluthochdruck, Kopfschmerzen und Angstzuständen führen kann ... "Damit nicht genug, können sich auch schon einmal geistige Verwirrung, mangelnde Aufmerksamkeit und Konzentrationsfähigkeit sowie Stimmungsschwankungen bemerkbar machen". Hinzu kommen die bereits erwähnten Einschlafschwierigkeiten, die "ein Gefühl der Ohnmacht in uns hervorrufen, das sich in intensiveren Reaktionen auf alltägliche Situationen zeigt. Es ist daher nicht verwunderlich, dass es zu angespannten Momenten kommt", etwa im Job, im Straßenverkehr, im Umgang mit anderen Menschen. Wie können wir vermeiden, von der Hitze negativ beeinflusst zu werden? Ähnliche Nachrichten 44 Grad erwartet, Warnstufe Rot! Neue Hitzewelle macht sich über Mallorca her Mehr ähnliche Nachrichten Marga Almarcha versichert, dass es glücklicherweise möglich ist, zu verhindern, dass sich die Hitze negativ auf unseren Charakter auswirkt. Oder man könne zumindest versuchen, ihren Einfluss so gering wie möglich zu halten. "Das Erste und Wichtigste ist, sich in Geduld zu üben, vor allem mit sich selbst. Dazu ist es unerlässlich, sich der Auswirkungen von übermäßiger Hitze auf unsere psychische Gesundheit bewusst zu sein". Eine positive Einstellung gegenüber der Hitze sei ein weiterer Schlüssel. "Vermeiden Sie es, sich ständig darüber zu beschweren, wie heiß es ist, denn das führt nur zu Frustration und Hilflosigkeit in einer Situation, die Sie nicht kontrollieren können." Es ist auch wichtig, sich im Laufe des Tages abzukühlen. "Eine kurze Dusche, wenn Sie nach Hause kommen, vor dem Schlafengehen oder wann immer Ihr Körper sie braucht, kann eine große Erleichterung sein. Wenn Sie die Möglichkeit haben, sollten Sie am Ende des Tages am Strand schwimmen gehen, denn das hilft Ihnen, sich zu entspannen. Ich empfehle Ihnen, eine Strandtasche mit dem Nötigsten im Auto mitzunehmen." Ein weiterer Tipp: gut hydrieren. "Wenn Sie wollen, dass Ihr Körper eine gute Selbstregulierung beibehält, müssen Sie viel Wasser trinken. Vermeiden Sie Alkohol, da er zur Dehydrierung führt, und versuchen Sie, Ihre Mahlzeiten so leicht wie möglich zu halten und, wenn möglich, frische Lebensmittel wie Gemüse zu essen." Und: "Sie sollten sich nicht mitten am Tag der Sonne aussetzen."