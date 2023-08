Ein Freitagabend in Palmas In-Viertel El Terreno an der Plaza Gomila vor dem neuen Show-Restaurant Lío: Schick gekleidete Gäste, die Damen herausgeputzt im Abendkostüm und die Herren zumeist mit Sakko, stehen gegen 20 Uhr vor dem neuen Trend-Lokal der Insel und warten auf den Einlass. Es sind zumeist Ausländer, doch auch einige spanische Business-Men mit ihrer weiblichen Begleitung sind darunter. Das erst Anfang August eröffnete exklusive Etablissement knüpft von der Tradition her an das frühere Tito's an, das sich in denselben Räumlichkeiten befand und seinerzeit der berühmteste Nachtclub der Insel war, in dem sogar Alain Delon, Grace Kelly, Sean Connery, Charles Chaplin, Aristoteles Onassis, Maria Callas und Marlene Dietrich die Nächte durchtanzten.

Ab Mitternacht verwandelt sich das Lío Mallorca in eine Diskothek. Höflich wird man beim Betreten von einer Dame durch einen tunnelartigen Korridor des großen Gebäudes bis an seinen Tisch begleitet. Und beim Gang durch das Lokal bemerkt man sofort, dass von beinah jedem Standpunkt der drei Etagen und der ineinander verschachtelten Levels durch eine riesige Glasfront Palmas Yachthafen sichtbar ist. Die Tische sind mit großen farbigen "Diamenten" aus Glas dekoriert, es wirkt luxuriös und zugleich aufgrund des sanften Kunstnebels mysteriös. Kurz nach 20.30 Uhr betreten einige der 24 Artisten, darunter mehrere langbeinige Damen in ihren roten Glitzer-Kostümen, die Bühne. An den Tischen wird währenddessen Champagner serviert, als Vorspeise gibt es Austern mit Mignonette-Sauce und anschließend einen Teller Jamón Serrano mit Tomatenaufstrich, bevor dann das Fischtatar mit Mozarellakäse und Feigen gereicht wird. Sodann kann man die weiteren Kreationen des mallorquinischen Chefkochs Andreu Genestra verköstigen, – und zwischen einem Fisch-Menü (Kabeljau und Garnelen) oder aber Fleisch wählen. Als Nachtisch gibt es eine mallorquinische Ensaïmada. Das Show-Restaurant besticht durch eine außergewöhnliche Küche mit

Fisch- und Fleischelementen. Auffallend ist dabei, dass das Servicepersonal außergewöhnlich freundlich ist und der einem zugeteilten Tischkellner dem Besucher jeden Wunsch von den Lippen abliest, – was auf Mallorca keine Selbstverständlichkeit ist. Doch schließlich zahlen die Besucher des Lokals auch 200 Euro für den Abend inklusive der Show! Alternativ kann man die Darbietungen mit Drinks auch für 60 Euro genießen. Als Gag verkleiden sich die Künstler mit Masken als Affen und gehen mit Wunderkerzen durch den Saal, um das Publikum zu animieren. Auch klassische Gesangseinlagen fehlen nicht bei der Show. Die Künstler wechseln für ihre Show mehrfach die Kostüme und schmettern Songs von Rag 'n' Bone Man, Jon Bon Jovi, Tina Turner und Coldplay von der Bühne. Zwischendurch gibt es auch klassische Gesangseinlagen aus der Oper Turandot von Giacomo Puccini der mallorquinischen Sängerin Mar Vives, die auf einem erhöhten Segment über dem Publikum thront. Beeindruckend ist die beinahe zirkusreife Akrobatik der Artisten – alles zuvor einstudiert mit dem künstlerischen Leiter Joan Gràcia, der sich in der Kulturszene Mallorcas einen Namen gemacht hat. Auch eine Dragqueen gehört zum Teil der Crew und dabei darf, je später der Abend wird, auch ein Hauch von Erotik nicht fehlen. So erinnert manche Darbietung von der Intensität an den Film 365 Days, wobei stets eine dezente Grenze gezogen und trotz viel nackter Haut – etwa bei den Striptease-Einlagen der durchtrainierten Herren mit ihren Sixpacks und etwas Busen bei den Damen in einer Aufführung – doch nicht alles gezeigt wird. Das Lío sieht sich eben als Laden von (Welt-)-Klasse und nicht als obszöner Ballermann-Erotik-Club, das ist klar. Die Show im Lío hat, je später der Abend wird, durchaus auch erotische Nuancen. Nach Abschluss der Show stolzieren einige Künstler mit Trommeln durch den Raum – und eröffnen die Clubnacht, wobei ein DJ im oberen Teil des Gebäudes mit seinen Musikbeats die Gäste auf Trab hält. Will man den Luxus-Tanzschuppen verlassen, muss man nun über den Vordereingang zum Paseo Marítimo hinausgehen. Über einen Fahrstuhl mit spektakulärer Sicht auf das Meer fährt man fast 30 Sekunden lang hinunter, wobei dieser legendäre Lift an der Fassade des Gebäudes ein Relikt aus den früheren Tito's-Zeiten ist. Unten steht bereits eine Hundert Meter lange Menschenschlange an jungen Besuchern, die lediglich zum Abfeiern und Tanzen in das Cabaret-Show-Restaurant wollen. Nur wenige Tage nach seiner Eröffnung hat sich das Lío bereits offenbar in der Nachtszene der Insel etabliert, so viel steht gemessen an der Zahl der Besucher fest.