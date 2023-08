Nach einem Jahr umfangreicher Renovierungsarbeiten am Gebäude der früheren legendären Tito’s-Diskothek an Palmas Paseo Marítimo war es am Mittwochabend endlich so weit: Das neue luxuriöse Show-Restaurant Lío öffnete zum ersten Mal seine Pforten für das Publikum. Geladen waren bei diesem Pre-Event in erster Linie hochrangige Gäste aus Gesellschaft und Politik, bevor am Donnerstagabend, 3. August, der Vorhang für die Öffentlichkeit gehoben wird.

Verlagschefin Carmen Serra (4.v.r.) mit Balearen-Präsidentin Marga Prohens (5.v.r.) vor dem Eingang des neuen exklusiven Etablissements. Gegen 20 Uhr trafen die ersten Gäste an der Plaza Gomila in Palmas Trendviertel El Terreno ein, wo sich der Eingang des noblen Tanztempels befindet. Auf dem roten Teppich standen neben der neuen Balearen-Präsidentin Marga Prohens (PP) auch Palmas Bürgermeister Jaime Martínez und Carmen Serra, Chefin des Verlags Grupo Serra, zu dem auch das Mallorca Magazin gehört. Neben Künstlern, Choreografen und Managern des Lío waren zudem Julia Birzele, Executive Manager des CEO der Pacha Group, und Jaime Lladó, Direktor der Diskothek BCM und des neuen Tito's, welches sich nun in Magalauf befindet, zugegen. Von der deutschsprachigen Insel-Community waren unter anderem Willi Plattes, Inhaber der Rechts- und Steuerkanzlei PlattesGroup, samt Gattin und Hans Lenz, Präsident des Nationalen und Internationalen Immobilienverbandes der Balearen (ABINI) vor Ort. Ein großes Bild in dem VIP-Bereich am Außengelände des noblen Etablissements zeigte ein Foto von dem ehemaligen Tito's zu seinen Glanzeiten in den 1960-er Jahren. Das Lío verfügt über ein Team von rund zwanzig Sängern, Tänzern und Akrobaten, die jeden Abend eine atemberaubende Show aufführen. Bei der Veranstaltung am Mittwochabend wurde in den vom Innenarchiteckten Lázaro Rosa-Violán umgestalteten Räumen die jüngst verstorbene Musikerin Tina Turner geehrt. Unter der Leitung von Joan Gràcia präsentierten die Künstler in der Show "Simply the Best" einen Streifzug durch die zwölfjährige Geschichte der Marke Lío, deren Hauptsitz Ibiza ist. Den Gästen des Lío wird allabendlich eine spektakuläre dreistündige

Tanz- und Muisk-Show geboten. (Foto: Biel Grimalt) Dabei wurde das Publikum von dem mallorquinischen Sternekoch Andreu Genestra verwöhnt. Letzterer entwarf zusammen mit dem Haus-Koch des Lío’s, Felip Moreno, die neue Speisekarte des Dinner-Cabarets, auf dem sich 33 vorwiegend mediterrane Gerichte befinden. Nach dem Abendessen und der Show werden im Lío jeden Abend die Lichter gedimmt und der Saal verwandelt sich in einen Nachtclub und Diskothek, die bis zu 700 Personen fasst.