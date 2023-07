Reisende, die am heutigen Freitag am Flughafen Son Sant Joan angekommen, staunen nicht schlecht: Denn nach dem Verlassen des Fliegers werden sie am Gelände des Airports von Mallorca von musikalischen Live-Klängen überrascht. Grund hierfür ist, dass der spanische Flughafenbetreiber Aena seit mehreren Tagen an 20 Flughäfen im ganzen Land eine Unterhaltungs-Kampagne durchführt, darunter auch am Flughafen von Palma. Die Initiative, die unter dem Namen "Siente el ritmo" (auf Deutsch: "Fühle den Rhythmus") stattfindet, begann in der spanischen Hauptstadt am Flughafen Adolfo Suárez Madrid-Baraja, am 21. Juni, welches der Europäische Tag der Musik ist, zu Ehren von Tina Turner.

In Palma starteten die Shows am Freitag, 28. Juli, um 9.15 Uhr und dauern bis 19.30 Uhr an. Am Morgen ging es dabei am "Siente el ritmo"-Tag mit einer Performance des Geigers Thomas Electric los. Dem folgen verschiedene Acts von Tänzern, Sängern und Djs. Darüber hinaus gibt es Auftritte der Skater-Gruppe "Rolling Style" und der Musikformation "Today Band". Schauplätze der Kampagne sind die wichtigsten Knotenpunkte des Flughafens. Die Künstler decken von den musikalischen Stilrichtungen ein breites Spektrum ab, da man damit das Gros der Passagiere erreichen möchte. Wie Aena in einer Presseerklärung mitteilte, hat sich der Flughafenbetreiber zum Ziel gesetzt, mehr Kultur an die Flughäfen zu bringen und die Erfahrungen der Passagiere in den Flug-Transit-Zonen zu verbessern.