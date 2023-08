Die Preise für Olivenöl auf Mallorca schießen weiter in die Höhe: Ein Liter kostet mittlerweile 10 Euro. Laut des Präsidenten des Verbraucherverbandes Consubal, Alfonso Rodríguez, handelt es sich dabei um einen historischen Wert, der zuvor noch nie erreicht wurde. Rodríguez erinnert daran, dass es während der Corona-Pandemie einen regelrechten Aufruhr gab, als der Preis auf 5 Euro pro Liter stieg, also auf die Hälfte des jetzigen Preises. Zu Beginn des Jahres 2023 lag der Preis für das auch als "flüssige Gold" betitelte Erzeugnis unter 4 Euro pro Liter, während er Ende August dieses Jahres auf über 10 Euro gestiegen ist.

Der Grund dafür, dass das Olivenöl so teuer geworden ist, ist die Dürre auf dem spanischen Festland, insbesondere in Andalusien, wo der Großteil des auf Mallorca konsumierten Olivenöls herkommt. Joan Ramis, der Geschäftsführer des Olivenproduzenten Conservas Rossellò, erklärt, dass es die letzten beiden Jahre auf dem Festland sehr schlechte Ernten gab. Ramis weist darauf hin, dass die Verkäufe von nativem Olivenöl extra bereits um etwa 10 Prozent zurückgegangen sind und er erwartet, dass sie weiter sinken werden.

Joan Deià, Vorstandsmitglied der balearischen Agrargenossenschaft Asaja fügt hinzu, dass dies dazu geführt hat, dass die Olivenölreserven einen historischen Tiefstand erreicht haben. Im Falle des auf Mallorca produzierten Öls sei die Situation nicht so kritisch, da die letzte Ernte nicht schlecht gewesen sei und die nächste voraussichtlich gut ausfallen werde. Außerdem weist er darauf hin, dass die Regenfälle vom vergangenen Sonntag sich positiv auf die diesjährige Ernte ausgewirkt hätten.

Der Anstieg des Olivenölpreises hat viele Menschen dazu veranlasst, online nach Geschäften zu suchen, bei denen sie das Öl billiger bekommen können. So hat das Online-Preisvergleichsportal Idealo festgestellt, dass die Suchanfragen nach diesem Produkt in diesem Jahr um 207 Prozent zugenommen haben, so Kike Aganzo, Leiter der Kommunikationsabteilung von Idealo.es. Er fügt hinzu, dass nach Angaben des Landwirtschaftsministeriums der Preis für Olivenöl seit 2020 stetig gestiegen ist und erklärt, dass der Durchschnittspreis der wichtigsten Marken beim Online-Kauf bei 12,10 Euro liegt. Dabei handelt es sich um einen Anstieg von 39 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.