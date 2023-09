Zwar ist der Sommer auf Mallorca noch nicht ganz vorbei, trotzdem kann man sich schon einmal langsam auf die kühlere Jahreszeit freuen. Da kommt diese Neuigkeit genau richtig: Der wohl "deutscheste" Weihnachtsmarkt der Insel wird in diesem Jahr wieder stattfinden. In Santa Ponças Gewerbegebiet Son Bugadelles wird der Markt wieder vom 25. November bis 17. Dezember ausgerichtet. Holger Becker organisiert ihn schon seit 16 Jahren und man hört die Erleichterung aus seiner Stimme beim Telefonat mit MM förmlich heraus. Denn im vergangenen Jahr musste der beliebte Weihnachtsmarkt abgesagt werden.

Was war passiert? Der Hintergrund waren Unstimmigkeiten mit der Gemeinde. Nach all den Jahren hatte diese plötzlich den doppelten Preis verlangt. "Für Kulturveranstaltungen gibt es eigentlich einen Rabatt von 50 Prozent", erzählt der Organisator, "und den haben wir jahrelang bekommen." Die doppelte Summe hatte Becker nicht stemmen wollen und können, deshalb hatte er den deutschen Weihnachtsmarkt abgesagt. Zwar war die Gemeinde Calvià im September 2022 dann doch zurückgerudert, aber: "Da war es schon zu spät. Die Vorbereitungen fangen bei uns im August an", erklärt er. Umso erfreuter ist er jetzt, dass in diesem Jahr alles zum alten Mietpreis und mit bewährtem Programm weitergehen kann.

"Ich liebe dieses Thema einfach", schwärmt der Deutsche. Ursprünglich sei die Idee für den ersten deutschen Weihnachtsmarkt Mallorcas in einer Bierlaune entstanden, mittlerweile sei der Markt in Santa Ponça nicht mehr wegzudenken. Die Hälfte der Besucher seien mittlerweile Mallorquiner und Spanier, so Becker voller Stolz. Und die essen auch Reibekuchen? Becker lacht: "Erstmal gucken sie komisch und fragen sich, wie wir rohes Fleisch, also Mettbrötchen, essen, und heißen Wein trinken können!" Und ergänzt: "Die Spanier haben mit uns den Glühwein entdeckt!" Klingt so, als sei der Weihnachtsmarkt in Santa Ponça das beste Beispiel für interkulturellen Austausch.

Vom 25. November bis 17. Dezember wird der Markt werktags von 17 bis 22 Uhr sowie am Wochenende und feiertags zwischen 10 und 22 Uhr geöffnet sein. Mit dabei ist wieder alles, was viele Besucher lieben und schätzen: die große Lego-Ausstellung, Kunsthandwerk und Charity, Essen, Trinken, Musik und Kinderkarussells. Hinter den 23 Tagen Markt stecken insgesamt über zwei Monate Arbeit, berichtet der Organisator. Und davon nicht wenig: Strom, Wasser, Versicherungen, Internet, Dekoration, Einkäufe … es gibt viel zu erledigen. Aber Holger Becker weiß auch, warum er all das macht: "Es ist mir eine große Freude."