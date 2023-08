Jetzt ist es offiziell – ein beliebter Weihnachtsmarkt auf Mallorca wird in diesem Jahr an einer anderen Stelle stattfinden. Das teilte die Stadtverwaltung von Palma an diesem Mittwoch mit. Im Detail geht es um die Buden, die normalerweise Jahr für Jahr auf Palmas Plaça d'Espanya aufgebaut werden. Da sich der zentrale Platz vor Palmas Bahnhof aber gerade im Umbau befindet, kann der "Mercat de Nadal" dort nicht stattfinden. Stattdessen sollen die Häuschen im Bahnhofspark Parc de Ses Estacions installiert werden, der sich gegenüber des Platzes befindet.

Der Weihnachtsmarkt eröffnet in diesem Jahr am 23. November und dauert bis zum 7. Januar. Geöffnet sein wird er jeweils von 10 bis 21 Uhr. Weitere Märkte in der Innenstadt befinden sich dann auch wieder auf der Altstadtallee La Rambla sowie auf der Plaça Major. Und: Die Stadt will in diesem Jahr ganz besonders auf eine große Diversität achten. "Wir wollen am liebsten viele unterschiedliche Stände, sodass sich jeder Besucher von den Weihnachtsmärkten angesprochen fühlt", so Lupe Ferrer, Palmas Wirtschafts- und Handelsstadträtin.

Neben den Weihnachtsmärkten in Palmas Innenstadt gibt es auf Mallorca weitere "Mercados de Navidad", die auch bei vielen deutschen Besuchern sehr beliebt sind, zum Beispiel in Puerto Portals und in Palmas Pueblo Español, in Port Adriano oder im Eventzentrum Son Amar. Der Weihnachtsmarkt auf der Plaça d'Espanya ist vor allem für seine vielen Essbuden bekannt. Dort kann man neben Churros mit heißer Schokolade allerlei anderen Süßkram verspeisen.