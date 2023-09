Wer während seines Mallorca-Aufenthaltes in die ein oder andere Speisekarte schaut, der wird früher oder später über das Gericht "Variat" stolpern. Zwischen diversen Tapas-Spezialitäten hat der Gast auf der Baleareninsel nämlich auch die Möglichkeit "einmal alles" zu bestellen. Bei dem "Variat" handelt es sich nämlich um eine Zusammenstellung der beliebtesten Tapas auf einem Teller.

Experten zufolge gehen die Ursprünge des "Variat" auf die 1950er und 1960er Jahre zurück, als immer mehr Touristen auf die Insel kamen. Damit die ausländischen Besucher alle Tapas probieren konnten, soll ein Gastwirt die Idee gehabt haben, eine kleine Auflaufform zu nehmen und einen Löffel von jedem der Gerichte, die er zum Mittagessen zubereitet hatte, hineinzulegen. Geboren war das "Variat".

Zugegeben: Sehr appetitlich sieht das "spanische Allerlei" auf den ersten Blick nicht aus - und das Auge isst schließlich auch mit. Dafür kann man sich aber mit nur einer Bestellung durch sämtliche spanische Tapas-Spezialitäten probieren. Traditionell gehören zu einem "Variat" Fleischbällchen in Sauce (Albóndigas), Karoffel-Thunfischsalat mit Mayonnaise (Ensaladilla rusa), das mallorquinische Gericht "Frito mallorquín" (Innereien mit Gemüse), kleingeschnittener Tintenfisch in pikanter Sauce (pica-pica), Kutteln (callos) und obendrauf eine frittierte Spezialität wie Kroketten oder Tintenfischringe "Calamares".

Hier eine Auswahl an Lokalen, in denen Sie die beliebte mallorquinische Vorspeisenplatte probieren können

Bar ATB, Palma

Bar Pigalle, Palma

S'Olivera, Binissalem

Sa Raval, Algaida

Cafeteria Ses Nines, Palma

Bar La Llubinense, Palma

Während in den dörflichen Regionen oftmals noch die traditionelle Form des "Variats" serviert wird, findet man in der Inselhauptstadt Palma in einigen Lokalen eine abgewandelte, modernere Variante des Tapas-Tellers, wie zum Beispiel in dem Restaurant ES 3, das sich auf der Plaça de la Drassana befindet.

Weitere Adressen und Lokale, in denen man den abwechslungsreichen Tapas-Teller probieren kann, gibt es auch auf dem Instagram-Account "Variat Mallorquí". Dort sind insgesamt 200 verschiedene Restaurants verzeichnet.