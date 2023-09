Ist es nicht schön, Deutschland zu verlassen, um sich auf Mallorca nicht nur den Stränden, sondern voll und ganz den kulinarischen Genüssen hinzugeben? MM listet einige Häppchen von "Patatas Bravas" bis "Tortilla de Patatas" auf, die Spanier beim Schwofen in Bars und Restaurants zu sich nehmen. Lassen Sie sich verzaubern!

Diese Art des Essens – in Spanien "aperitivo" genannt – ist im Land seit Anfang des 20. Jahrhunderts üblich. Damals begannen Betreiber von Bars damit, alkoholische Getränke nicht allein zu servieren, sondern auch Häppchen anzubieten. Die "Aperitivo"-Kultur ist in Spanien dermaßen tief verwurzelt, dass sie fester Bestandteil des sozialen Lebens ist, und dies je nach Region auf kulinarisch unterschiedliche Weise.

Der Internetauftritt croquetasricas.com hat eine Hitliste der beliebtesten Häppchen erarbeitet:

1.- Patatas fritas / bravas

Pommes frites werden am häufigsten verputzt, und dies mit und ohne Saucen. Die "Patatas Bravas" werden mit einer besonders scharfen Sauce und Mayonnaise serviert. Mit ihnen perlt das Bier oder der "Cava" besonders fühlbar im Schlund.

2.- Oliven

Man ist sie – ob sie schwarz oder grün sind –grundsätzlich mit den Fingern. Manchmal kommen sie mit Kernen daher, die man auf die Teller zurücklegt, zuweilen mit Anchovis oder Pfefferschoten. Im kulinarisch besonders ziselierten Baskenland stürzt man sich auf sogenannte "gildas", mit anderen Spezereien zusammen aufgespießte Oliven.

3.- Tintenfisch in unterschiedlichen Variationen

In Madrid werden diese innerhalb von belegten Broten ("bocadillos") kredenzt. Überall in Spanien gibt es sie in Gestalt frittierter, also knuspriger Arme oder in runder weicher Form.

4.- Chorizo-Würste, salchichón, Lomo-Fleisch und Schinken

Diese werden in der Regel mit Brot serviert. Sie sind vor allem in nicht küstennahen Bereichen auf der spanischen Halbinsel beliebt und spiegeln die Herbheit der jeweiligen Region wider.

5.- Tortilla de Patatas

Der Klassiker darf bei einem ordentlichen Bar-Schwof nicht fehlen. Er schmiegt sich sanft an den Gaumen, schließt man die Augen, sieht man im Geiste die trockene Landschaft von Castilla-La Mancha vor sich.

6.- Sardellen ("Boquerones") in Essig

Diese zudem mit Olivenöl angereicherten Häppchen, die es auch in spanischen Supermärkten der Kette "Mercadona" gibt, gelten als veritable Geschmacksbomben. Sie treiben einem mitunter fast die Tränen in die Augen. Gereicht werden sie mit Oliven und Brot.

7.- Kroketten

Diese gibt es in unterschiedlichsten Geschmacksrichtungen. Ob Schinken, Huhn, Tintenfisch, Pilze, Spinat oder Kabeljau, die "croquetas" sind ein Muss. Wer sie nicht isst, war kulinarisch nicht in Spanien.

8.- Trockenfrüchte

Mit Erdnüssen, Mandeln oder Cashews kann man die Widerstandsfähigkeit der Zähne bestens testen. Die knackigen Spezereien mit einer "caña" (Bier) in die Speiseröhre zu befördern und dabei mit Freunden verbal den Tag Revue passieren zu lassen, ist eine wahre Freude.