Ein Hochamt mallorquinischer Kulinarik steht wieder an, das Tapas-Festival TaPalma. Der Wettbewerb, bei dem es auch um Cocktails geht, wird am Montag, 20. November, im Kongresspalast zu Palma ausgetragen. 20 der schmackhaften und mundgerechten Häppchen, die die Herzen so vieler deutschsprachiger Mallorca-Urlauber höher schlagen lassen, und sechs Cocktails werden zunächst um Gold kämpfen. Prämiert werden Themen-Tapas, die genannten alkoholische Mixgetränke und Tapas, die der Inselhauptstadt Palma gewidmet sind. Es wird ein sehr spannender Wettbewerb erwartet, bei dem die Köche und Barkeeper vor einer Jury aus renommierten Kulinarik-Kapazitäten und Barkeepern ihr Können unter Beweis stellen wollen.

Nach dem TaPalma-Wettbewerb wird es vom 22. bis 26. November möglich sein, die teils wagemutigen Kreationen zu vertilgen. In folgenden Lokalen wird einem der Mund wässerig gemacht: Arume Sake Bar, Bar Central, Bar Cristal, Bar Mavi, Café Barroco, Can Frasquet, Casino Mallorca, Coctelería Riad, Dave’s Diner, D’presión, El Bandarra, El Braserío, El Bula, Entre Pinsas, Es Principal, Fast & Nature, Foam, L’Arancina, La Caña, La Consentida, La Siesta, La Trastienda, La Velo Brewery, Los Platos de Soto, Maleva, Mestís, Mozzatura, Noveno B, Ombú, Sa Goleta, Sa Panineria, San Patricio, dem MM-Freund Schwaiger, Shaka, The Wine Side und Viu Restaurant.

Der Chef der TaPalma-Jury, Igor Rodríguez, konnte sich übrigens im nationalen Tapas-End-Wettbewerb in Valladolid am 9. November nicht durchsetzen: Der Betreiber des Restaurants El Bandarra scheiterte damit, seine an ostasiatische Kulinarik angelehnte Tapa mit dem kuriosen Namen „Alos Blut” (entlehnt aus „Arroz Brut”) auf Rang 1 zu katapultieren. (it)