Das Restaurant Sa Clastra auf Mallorca ist bei der diesjährigen Preisverleihung des renommierten Michelin-Führers in Barcelona mit dem ersten Michelin-Stern ausgezeichnet worden. Seit der Eröffnung des Hotels 2013 ist der Mallorquiner Jordi Cantó Teil des Küchenteams. Als das Hotel 2021 eine neue Identität für das Gourmet-Restaurant schaffen wollte, qualifizierte er sich schnell für die Rolle des Executive Chef. Das Lokal befindet sich in dem Luxushotel Castell Son Claret.

Gemeinsam mit dem um Maître Philip Dion und Sommelier Javier Gomez agierenden Serviceteam hat sich das ausgezeichnete Restaurant Sa Clastra zum Ziel gesetzt, in seinen Kreationen und dem individuellen Gästeerlebnis die Seele des historischen Anwesens widerzuspiegeln und zugleich das große kulinarische Erbe Mallorcas auf besondere Art und Weise einfließen zu lassen. Letzten Winter begaben sich Jordi und das Team auf eine kulinarische Reise durch Europa mit Sa Clastra Pop-up Vorstellungen unter anderem in München und Kitzbühel.

"Wir sind unglaublich stolz auf Jordi und die gesamte Sa Clastra Brigade, dass sie diese international anerkannte Auszeichnung bereits im dritten Jahr ihres Bestehens erreicht haben", kommentierte Björn Spaude, geschäftsführender Direktor des Castell Son Claret. "Jordi ist seit mehr als 10 Jahren Teil der Castell-Familie. Wir waren begeistert zu sehen, wie er 2021 das Ruder von Sa Clastra übernahm und sein Team leitete, um dieses außergewöhnliche kulinarische Erlebnis für unsere Gäste und Gourmets zum Leben zu erwecken.“



"Es ist ein besonderer Moment, einen Michelin-Stern für ein gemeinsam erarbeitetes Restaurantkonzept zu erhalten, das die besondere Kulinarik meiner Heimatinsel feiert und ehrt", sagte Jordi Cantó. "Mein großer Dank geht an das gesamte Team, das sein Herz und seine Energie ständig darauf verwendet, konstant einen so hohen Standard an Service und Exzellenz zu bieten."

Das Hotel ist derzeit in der Winterpause und öffnet wieder am 01. März 2024.

Jordi Cantó und sein Team werden ab dem 14. März 2024 ihre Gäste im Sa Clastra wieder begrüßen. Weitere Informationen finden Sie hier.